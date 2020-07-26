بعد عقيلة.. المشري يتوجه إلى المغرب

رئيسا المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والنواب عقيلة صالح. (أرشيفية: الإنترنت)

يتوجه اليوم الأحد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على رأس وفد من المجلس إلى المغرب، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن زيارة رسمية يجريها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى المغرب.

وقال مجلس الدولة، في بيان، «يتوجه اليوم المشري إلى المغرب على رأس وفد مكون من رئيس فريق الحوار فوزي العقاب، وعلي السويح وعبدالسلام الصفراني، لإجراء زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، لتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا والمصالح المشتركة بين البلدين».

عقيلة في المغرب

وفي وقت سابق اليوم، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن صالح سيناقش في المغرب الأزمة الليبية وسبل إيجاد حلول لها على ضوء مبادرة رئيس مجلس النواب وإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.

ويرافق رئيس مجلس النواب خلال الزيارة وزير الخارجية بالحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج. ومن المقرر أن يتوجه عقيلة صالح إلى الأردن بعد ختام زيارته المغرب، لمناقشة الموضوعات نفسها سعيا وراء دعم عربي من أجل إنهاء الأزمة. وسبق للمغرب أن استضافت جولات الحوار السياسي بين الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، حيث تمخض عنها توقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015.

