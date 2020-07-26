عقيلة صالح يبحث في المغرب مستجدات الأزمة الليبية

رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح. (الإنترنت)

توجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم إلى المغرب بدعوة من السلطات المغربية لبحث الأزمة الليبية، وفق المستشار الإعلامي لرئيس المجلس فتحي المريمي.

وقال المريمي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن صالح «سيناقش في المغرب الأزمة الليبية وسبل إيجاد حلول لها على ضوء مبادرة رئيس مجلس النواب وإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين».

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وأضاف المريمي، أن صالح سيناقش أيضا «الاعتداء التركي على ليبيا الدولة المستقلة ذات السيادة، والمرفوض من كل القوانين والأعراف الدولية»، معتبرا أنه «من الضروري أن يتخذ العرب والمجتمع الدولي موقفا للحد من التدخل التركي الذي فاقم الأزمة الليبية».

ويرافق رئيس مجلس النواب خلال الزيارة وزير الخارجية بالحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج. ومن المقرر أن يتوجه عقيلة صالح إلى الأردن بعد ختام زيارته المغرب، لمناقشة نفس الموضوعات سعيا وراء دعم عربي من أجل إنهاء الأزمة.