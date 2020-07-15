عقيلة صالح يختتم زيارته إلى روما بلقاء رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي

رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح. (الإنترنت)

اختتم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، زيارته إلى إيطاليا وسلسلة اللقاءات التي عقدها بالعاصمة روما، بلقاء رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي، إليزابيتا البيرتي، بحسب موقع مجلس النواب الليبي على الإنترنت.

والتقى صالح خلال زيارته، التي بدأها إلى روما قبل يومين،كلاً من رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو.

ووصف الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق في تصريحات نشرها موقع المجلس، زيارة المستشار عقيلة صالح إلى روما بـ«الناجحة».

وقال بليحق إن الزيارة «شهدت تقاربًا كبيرًا في وجهات النظر، بضرورة إنهاء الأزمة الليبية وعودة الحوار السياسي في أقرب وقت، وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين الدولي، والالتزام بوقف إطلاق النار، وتحقيق التوزيع العادل لعائدات النفط لكل الليبيين، والشفافية في صرف هذه العائدات بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويلبي احتياجاته».