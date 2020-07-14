عقيلة صالح يلتقي رئيس مجلس النواب الإيطالي في روما

المستشار عقيلة صالح مع رئيس مجلس النواب الإيطالي. (آكي)

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرتو فيكو، خلال زيارته إلى روما تلبية لدعوة من وزير الخارجية لويغي دي مايو، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»

وقالت «آكي» إن مجلس النواب الإيطالي لم يصدر بيانا بشأن ما جرى خلال اللقاء، إلا أن صالح قال عشية الزيارة إنه سيدعو المسؤولين في روما لحث البعثة الأممية للدعم في ليبيا على تسريع إطلاق مفاوضات الحوار السياسي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تحت مظلة الأمم المتحدة.

وكان رئيس مجلس النواب الإيطالي قد وصف، في تصريحات سابقة، السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية بـ«الخاطئة»، حيث قال: «لقد تحدثت أوروبا بعدة أصوات وارتكبت خطأ».

كما اعتبر فيكو أن مؤتمر برلين «خطوة مهمة إلى الأمام على طريق وقف إطلاق النار ومحاولة لإعادة توحيد ليبيا» وفق «آكي».