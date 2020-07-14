عقيلة صالح يناقش مع دي مايو في روما إمكانية استئناف إنتاج وتصدير النفط

لقاء سابق بين المستشار عقيلة صالح ودي مايو في القبة. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إن الوزير لويغي دي مايو ناقش خلال استقباله رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بمقر الوزارة في روما، إمكانية استئناف إنتاج وتصدير النفط، مؤكدا سعي بلاده لوقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأكدت الخارجية الإيطالية، في البيان الذي صدر عقب لقاء دي مايو وصالح «الالتزام ببذل الجهود من أجل إطلاق حوار ليبي- ليبي شامل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة»، ورأت أن «من شأن عقيلة صالح تقديم مساهمة مهمة لتحقيق هذه الأهداف».

وأضافت أن وزير الخارجية، لويغي دي مايو، أكد للمستشار عقيلة صالح سعي إيطاليا «ضمن إطار عملية برلين، من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا».

وبشأن النفط، شدد دي مايو في هذا الصدد، على أن «الاستئناف الفوري لاستغلال الموارد الطبيعية الليبية سيكون له أثر إيجابي، لن يقتصر على اقتصاد البلاد ورفاه الليبيين، بل أيضًا على آفاق المفاوضات في المجالين السياسي والأمني».