ضبط تشكيل عصابي يسرق منازل المواطنين في القوارشة والفعاكات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 11:23 صباحا
التشكيل العصابي المقبوض عليه في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، أن قسم البحث الجنائي ألقى القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة منازل المواطنين في منطقتي القوارشة والفعاكات. 

وأشارت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى بلاغ من مواطن ضد مجهول بسرقة عدة للبناء وخشب وأغراض خاصة به، وآخر سُرق مبلغ مالي وكروت دفع من محله الخاص ببيع المواد الغذائية بمنطقة القوارشة».

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ونوهت إلى أن عمليات التحري وجمع المعلومات أسفرت عن شبكة مكونة تشكيلاً عصابياً يمتهن السرقة بمنطقتي القوارشة والفعاكات، وبضبطهم جميعاً وبالاستدلال معهم اعترفوا بعدة وقائع سرقة، ومن ضمنها الواقعتان السابقتان. ولفتت المديرية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإيداعهم بالحجز القانوني، واستكمال باقي الإجراءات والعرض على النيابة العامة.

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