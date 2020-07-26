ضبط تشكيل عصابي يسرق منازل المواطنين في القوارشة والفعاكات

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، أن قسم البحث الجنائي ألقى القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة منازل المواطنين في منطقتي القوارشة والفعاكات.
وأشارت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى بلاغ من مواطن ضد مجهول بسرقة عدة للبناء وخشب وأغراض خاصة به، وآخر سُرق مبلغ مالي وكروت دفع من محله الخاص ببيع المواد الغذائية بمنطقة القوارشة».
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ونوهت إلى أن عمليات التحري وجمع المعلومات أسفرت عن شبكة مكونة تشكيلاً عصابياً يمتهن السرقة بمنطقتي القوارشة والفعاكات، وبضبطهم جميعاً وبالاستدلال معهم اعترفوا بعدة وقائع سرقة، ومن ضمنها الواقعتان السابقتان. ولفتت المديرية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإيداعهم بالحجز القانوني، واستكمال باقي الإجراءات والعرض على النيابة العامة.