ضبط شخصين متهمين بسرقة سيارة في زليتن

السيارة المسروقة عقب القبض على المتهمين. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط شخصين متهمين بسرقة سيارة في مدينة زليتن.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت، إن أعضاء مديرية أمن تاجوراء ضبطوا شخصين على متن مركبة آلية من طراز «سامسونج sm5»، مشيرة إلى أن أحد المواطنين أبلغ عن سرقتها لدى مركز شرطة زليتن.

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واعترف المتهمان بسرقة المركبة من مدينة زليتن رفقة شخص ضبطه مكتب تحريات زليتن في يوم السرقة نفسه، وفق الوزارة، منوهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالة الضبطيات وأوراق المحضر إلى مركز شرطة زليتن المدينة للاختصاص المكاني للواقعة واستكمال الإجراءات اللازمة حيالهم.

شخص متهم بسرقة سيارة عقب القبض عليه. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)