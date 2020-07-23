ضبط تشكيل عصابي ارتكب سرقات في 5 مناطق ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 10:27 صباحا
مديرية أمن بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

قبض رجال قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي على تشكيل عصابي تورط في عدة سرقات بخمس مناطق في المدينة.

وتمكنت إحدى مجموعات التحري بالقسم من ضبط التشكيل الذي كانت دائرة نشاطهم في مناطق القوارشة، والفعاكات، وقاريونس، وبوصنيب، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وخلال الاستدلال معهم، اعترف أعضاء التشكيل بارتكاب عدة سرقات، منها السطو على ورشة مواطن تم التعرف إليه واستدعائه، وبعد حضوره فتح محضر بالواقعة، وعند الاستدلال مع أحدهم اعترف بأنه سرق الورشة عدة مرات، وكانت المسروقات «العدة الخاصة بالورشة بالكامل، وماكينة لحام، وجلخ، وهلتي، وهواتف محمولة خاصة بعمال الورشة».

وأفادوا بأنهم باعوا المسروقات في سوق «ما يعرف بسوق دينارين»، وعليه تم إيداعهم بالحجز القانوني بالقسم؛ لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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