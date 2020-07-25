«مكافحة الأمراض» ينشر الخريطة الوبائية لفيروس «كورونا» في ليبيا

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخريطة الوبائية لانتشار فيروس «كورونا» خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية في أنحاء ليبيا، التي سجلت في البلاد 123 حالة إصابة بالفيروس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتماثل ست مصابين للشفاء ووفاة حالة وحيدة.

«مكافحة الأمراض»: 123 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة

وقال المركز، في بيان اليوم، إنه تسلم 1074 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين إصابة 123 عينة بالفيروس بواقع 66 حالة جديدة و57 حالة لمخالطين، وسلبية نتائج 951 عينة بينها ست حالات شفاء، إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة داخل مدينة زليتن «جنسية غير ليبية».

وتوزعت الإصابات على النحو التالي:

1 - طرابلس:

المجموع الكلي: 48 حالة مفصلة:

- السراج : حالتان جديدتان.

- صلاح الدين : حالة جديدة.

- الهضبة الخضراء: 7 حالات جديدة.

- الدريبي: حالة جديدة.

- أبوسليم: 7 حالات جديدة.

- عين زارة: حالة مخالطة وحالة جديدة.

- سوق الجمعة: حالة مخالطة و7 حالات جديدة.

- طرابلس المركز: حالة مخالطة و6 حالات جديدة.

- وادي الربيع: 3 حالات جديدة.

- غرغور: 3 حالات جديدة.

- غوط الشعال: حالتان جديدتان.

- حي الأكواخ : حالتان جديدتان.

- عرادة: حالة جديدة.

- تاجوراء: حالة جديدة.

- طريق المطار: حالة جديدة.

وبحسب البيان، تم فحص العينات من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس ومختبر التقنيات الحيوية.

2- جنزور:

- عدد (2) حالات جديدة.

- عدد (13) حالة مخالطة.

*المجموع الكلي (15) حالة، فُحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع، طرابلس.

3- الأصابعة:

- حالة مخالطة.

*المجموع الكلي حالة فُحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع، طرابلس.

4- صرمان:

- عدد (1) حالة مخالطة.

*المجموع الكلي (1) حالة فُحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع، طرابلس

5- ترهونة:

- عدد (3) حالات جديدة.

- عدد (8) حالات مخالطة.

* المجموع الكلي (11) حالة فُحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع، طرابلس وزليتن

6- زليتن:

- عدد (5) حالات مخالطة.

- عدد (9) حالات جديدة، بينها حالتان جنسية أجنبية.

* المجموع الكلي (14) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع، زليتن.

7 - الخمس :

- عدد (1) حالة جديدة.

* المجموع الكلي : (1) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع، زليتن

8 - مصراتة :

- عدد (5) حالات جديدة.

- عدد (26) حالة مخالطة.

*المجموع الكلي (31) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع، مصراتة

9 - قصر الأخيار:

- عدد (1) حالة جديدة.

*المجموع الكلي (1) حالة فحصت داخل مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل (6) حالات شفاء سجلت داخل:

1 - عدد حالتان داخل مدينة مصراتة.

2 - عدد (4) حالات داخل مدينة زليتن.

وبحسب البيان، فقد وصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في أنحاء ليبيا حتى الآن، إلى 2547 حالة، منها 1979 حالة نشطة، و510 متعافين و58 وفاة.