«مكافحة الأمراض»: 123 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى جانب تماثل ست مصابين للشفاء ووفاة حالة وحيدة.

وقال المركز، في البيان الذي حمل رقم «140»، إنه تسلم 1074 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين إصابة 123 عينة بالفيروس بواقع 66 حالة جديدة و57 حالة لمخالطين، وسلبية نتائج 951 عينة بينها ست حالات شفاء، إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 740 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و128 عينة من مختبر فرع المركز مصراتة، 51 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و155 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 2547 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» منذ ظهر في البلاد مارس الماضي، بينها 1979 حالة نشطة، و58 حالة وفاة، و510 حالات شفاء.