«تعليم الوفاق» تمنح فرصة أخيرة للمراقبات المتأخرة عن منظومة علاوة الحصة

طلاب يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في إحدى اللجان بترهونة العام 2018. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق إتاحة فرصة أخيرة لإضافة معلمي المراقبات المتأخرة للانضمام إلى منظومة علاوة الحصة، مشيرة إلى إعادة فتح المنظومة لجميع المؤسسات التعليمية بلا استثناء بداية من اليوم السبت.



وقالت الوزارة إن رئيس لجنة علاوة الحصة عبدالفتاح الفاضلي عرض خلال اليومين الماضيين نتائج ومؤشرات البيانات المستخلصة من منظومة علاوة الحصة على كل من وزير التعليم المفوض محمد عماري، ووكيل الوزارة عادل جمعة، وكذلك مدير عام مركز المعلومات والتوثيق يوسف أبوزيدة، حسبما ذكرت صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.



وناقش الفاضلي في جلسات منفصلة مع المسؤولين الثلاثة هذه النتائج والمؤشرات التي أظهرت استمرار وجود أخطاء في البيانات الوظيفية وأخطاء أخرى في القيم المالية، فيما يصر عماري على ضرورة إضافة معلمي المراقبات المتأخرة فرصة أخيرة للإدخال.



وجرى الاتفاق على إعادة فتح المنظومة لجميع المؤسسات التعليمية دون استثناء بداية من اليوم السبت، على أن تقفل بشكل انتهاء في إجازة العيد يوم الإثنين 3 أغسطس عند الساعة التاسعة صباحاً، وذلك بعد أن قامت لجنة علاوة الحصة خلال اليومين الماضيين بإحالة كشف خاص لكل مراقبة تعليم موضح فيه نوع ومكان الخطأ أو التجاوز بكل مدرسة أو روضة.



ووجه عماري مكتب المتابعة وتقييم الأداء ومكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد بمباشرة الزيارات الميدانية المفاجئة لمختلف المراقبات وإجراء عمليات التدقيق في صحة البيانات المدخلة بالمنظومة، «بعد ورود معلومات عن وجود شبهات فساد وإدخالات غير واقعية»، وفق الوزارة.