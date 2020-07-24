السراج وسفير أميركا في تركيا يتفقان على ضرورة الالتزام بمخرجات برلين

لقاء السراج والسفير الأميركي لدى تركيا في إسطنبول، 24 يوليو 2020، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، على الحل السياسي للأزمة الليبية، وضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510، ومخرجات مؤتمر برلين.

وتناول الاجتماع، الذي جرى في مقر إقامة السراج بإسطنبول، مستجدات الوضع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأكد الطرفان أهمية إعادة فتح حقول ومرافئ النفط، واستئناف التصدير تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأمس الخميس، التقى السراج، مساء الخميس، وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن، حيث أكد الجانبان ضرورة «الحل السياسي للأزمة الليبية وفقا لاتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر برلين».

كما أجرى محادثة هاتفية مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أبلغه خلالها أن «أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون قادرا على الاستمرار وبما يفرض عدم بقاء الطرف المعتدي في أي موقع يتيح التهديد بعدوان جديد».