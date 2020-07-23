السراج يبحث في اسطنبول مع وزير الخارجية القطري مستجدات الوضع في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مساء الخميس، في اسطنبول وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وسفير قطر لدى ليبيا، محمد بن ناصر آل ثاني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الاجتماع بحث مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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وأكد الجانبان خلال الاجتماع على «الحل السياسي للأزمة الليبية وفقاً لاتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر برلين»، كما اتفقا على «تفعيل علاقات التعاون في مجالات متعددة»، حسب البيان.
ولم يشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أية تفاصيل عن زيارة السراج إلى تركيا ومدتها وجدول أعماله خلالها.