السراج يبحث في اسطنبول مع وزير الخارجية القطري مستجدات الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 10:42 مساء
السراج خلال لقائه بوزير الخارجية القطري في اسطنبول، 23 يوليو 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مساء الخميس، في اسطنبول وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وسفير قطر لدى ليبيا، محمد بن ناصر آل ثاني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الاجتماع بحث مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأكد الجانبان خلال الاجتماع على «الحل السياسي للأزمة الليبية وفقاً لاتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر برلين»، كما اتفقا على «تفعيل علاقات التعاون في مجالات متعددة»، حسب البيان.

ولم يشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أية تفاصيل عن زيارة السراج إلى تركيا ومدتها وجدول أعماله خلالها.

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