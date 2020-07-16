السراج يبحث مع وزيرة الداخلية الإيطالية التعاون في بناء القدرات الأمنية وملف الهجرة

لقاء السراج مع وزيرة الداخلية الإيطالية والوفد المرافق لها، 16 يوليو 2020، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع وزيرة الداخلية الإيطالية السيدة لوتشانا لامورجيزي، التعاون في مجال الأمن، الذي يشمل بناء القدرات الأمنية، وملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر والتهريب.

جاء ذلك في اجتماع في مقر المجلس بطرابلس صباح اليوم الخميس، حيث بحث الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعددا من ملفات التعاون المشترك، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى الخطوات التمهيدية لعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، واستمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام ببعض المناطق، كما تطرق الاجتماع الى موضوع إغلاق المواقع النفطية، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة الليبيين ومصدر دخلهم.