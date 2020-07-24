بوريل للسراج: يجب خفض التصعيد حول سرت والجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 11:26 صباحا
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، (أرشيفية: الإنترنت)

شدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على ضرورة خفض التصعيد حول سرت والجفرة، خلال اتصاله مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ليل أمس الخميس.

وأكد أن الأولويات المشتركة حاليا للأوروبيين والليبيين تتمثل في «التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي، واستئناف عاجل لإنتاج النفط»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الجمعة.

وفي الاتصال نفسه، أبلغ السراج، بوريل أن «أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون قادرا على الاستمرار وبما يفرض عدم بقاء الطرف المعتدي في أي موقع يتيح التهديد بعدوان جديد».

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وأشار بوريل في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أهمية العمل في إطار عملية برلين لإنهاء الصراع، وعلى جميع الأطراف الالتزام بإنقاذ وحدة ليبيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة استضافا أمس الخميس الاجتماع الرابع للجنة المتابعة لمؤتمر برلين، عبر دوائر الاتصال المغلقة، وركز الاجتماع على «ضرورة خفض التصعيد، واستئناف ضخ النفط، والعودة إلى مفاوضات سياسية تحت مظلة المنظمة الأممية».

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