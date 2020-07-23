لجنة مجابهة «كورونا» بالغريفة تعلن ارتفاع عدد الإصابات داخل البلدية إلى 18 حالة

اللجنة الفرعية لمجابهة فيروس كورونا ببلدية الغريفة أثناء تلاوة البيان، الخميس، 23 يوليو 2020. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الفرعية لمجابهة فيروس كورونا ببلدية الغريفة جنوب غرب ليبيا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس داخل البلدية إلى 18 حالة منذ ظهور الوباء في ليبيا خلال مارس الماضي.

وقالت اللجنة في بيان إن من بين الحالات المصابة «13 حالة مخالطة» و«خمس حالات جديدة تم رصدها داخل البلدية.

وأوضحت اللجنة أنها أرسلت «15 مسحة» لحالات مشتبه في إصابتها بالفيروس للتحليل لدى المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها أظهرت التحاليل أن من بينها «ثماني حالات سالبة وسبع حالات موجبة».

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وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل أكبر إحصائية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغت 138 حالة موجبة.

ووفق للإحصائية الأخيرة للمركز فإن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في عموم ليبيا وصل إلى 2413 حالة، منها 1757 حالة نشطة، و501 تماثلوا للشفاء، و56 حالة وفاة.