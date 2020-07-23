لجنة مجابهة «كورونا» بالغريفة تعلن ارتفاع عدد الإصابات داخل البلدية إلى 18 حالة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 23 يوليو 2020, 08:39 مساء
اللجنة الفرعية لمجابهة فيروس كورونا ببلدية الغريفة أثناء تلاوة البيان، الخميس، 23 يوليو 2020. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الفرعية لمجابهة فيروس كورونا ببلدية الغريفة جنوب غرب ليبيا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس داخل البلدية إلى 18 حالة منذ ظهور الوباء في ليبيا خلال مارس الماضي.

وقالت اللجنة في بيان إن من بين الحالات المصابة «13 حالة مخالطة» و«خمس حالات جديدة تم رصدها داخل البلدية.

وأوضحت اللجنة أنها أرسلت «15 مسحة» لحالات مشتبه في إصابتها بالفيروس للتحليل لدى المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها أظهرت التحاليل أن من بينها «ثماني حالات سالبة وسبع حالات موجبة».

اقرأ أيضا: ليبيا تسجل أكبر إحصائية يومية للإصابة بفيروس «كورونا»

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل أكبر إحصائية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغت 138 حالة موجبة.

ووفق للإحصائية الأخيرة للمركز فإن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في عموم ليبيا وصل إلى 2413 حالة، منها 1757 حالة نشطة، و501 تماثلوا للشفاء، و56 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤولة أوروبية تدعو إلى خفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط في ليبيا
ليبيا
مدير منظمة الصحة العالمية يرد على اتهامات وزير الخارجية الأميركي
دولى
العدد 244 من جريدة «الوسط»: ورقة «القبائل» في الصراع الليبي.. و«ما يجب أن تعرفه ...
ليبيا
الديوان الملكي السعودي يعلن تفاصيل عملية جراحية خضع لها الملك سلمان
عربى
ماذا قال محمد صلاح بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي؟
رياضة عالمية
العالم مع أزمة «كوفيد-19».. بطالة وضياع وخوف من المستقبل
دولى
أكثر من 15 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم.. والأمل في 200 لقاح محتمل
دولى
بايدن: ترامب أول رئيس عنصري للولايات المتحدة
دولى
قمر.. مراهقة أفغانية تروي تفاصيل قتلها مسلحين من «طالبان» اقتحما منزلها واغتالا ...
دولى
ريال مدريد يسيطر على تشكيل الدوري الإسباني المثالي.. وظهور وحيد لبرشلونة
رياضة عالمية
الخارجية الروسية تدعو إلى ضمان التوزيع العادل لإيرادات النفط بين الليبيين دون ...
ليبيا
واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لقاح «مودرنا» آمن ويحفز الاستجابة المناعية في مواجهة «كورونا»