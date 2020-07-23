ليبيا تسجل أكبر إحصائية يومية للإصابة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 06:53 مساء
تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخميس 1304 عينة، جاءت نتيجة 1166 منها سلبية، و138 إيجابية. (مكافحة الأمراض)

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن الخميس عن أكبر إحصائية للإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بتسجيل 138 حالة موجبة.

وأعلن المركز في بيانه عن 3 حالات وفاة بفيروس «كورونا»، فيما تماثلت 12 حالة للشفاء.

وأوضح أن من بين حالات الإصابة الجديدة 81 حالة جديدة و57 حالات لمخالطين.

وأشار بيان المركز إلى أنه تسلم 1304 عينة، جاءت نتيجة 1166 منها سلبية، و138 إيجابية، موزعة على النحو التالي:

- المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (554) عينة. 
- مختبر فرع المركز مصراتة عدد (319) عينة. 
- مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (30) عينة. 
- مختبر فرع المركز سبها عدد (58) عينة. 
- مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانيه عدد (150) عينة. 
- مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (175) عينة. 
- مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (18) عينة. 

وبهذا البيان يصل إجمالي عدد الحالات المصابة في عموم ليبيا إلى 2413 حالة، منها 1757 حالة لاتزال نشطة، و501 تماثلوا للشفاء، و56 حالة وفاة. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤولة أوروبية تدعو إلى خفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط في ليبيا
ليبيا
مدير منظمة الصحة العالمية يرد على اتهامات وزير الخارجية الأميركي
دولى
العدد 244 من جريدة «الوسط»: ورقة «القبائل» في الصراع الليبي.. و«ما يجب أن تعرفه ...
ليبيا
الديوان الملكي السعودي يعلن تفاصيل عملية جراحية خضع لها الملك سلمان
عربى
ماذا قال محمد صلاح بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي؟
رياضة عالمية
العالم مع أزمة «كوفيد-19».. بطالة وضياع وخوف من المستقبل
دولى
أكثر من 15 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم.. والأمل في 200 لقاح محتمل
دولى
بايدن: ترامب أول رئيس عنصري للولايات المتحدة
دولى
قمر.. مراهقة أفغانية تروي تفاصيل قتلها مسلحين من «طالبان» اقتحما منزلها واغتالا ...
دولى
ريال مدريد يسيطر على تشكيل الدوري الإسباني المثالي.. وظهور وحيد لبرشلونة
رياضة عالمية
الخارجية الروسية تدعو إلى ضمان التوزيع العادل لإيرادات النفط بين الليبيين دون ...
ليبيا
واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لقاح «مودرنا» آمن ويحفز الاستجابة المناعية في مواجهة «كورونا»