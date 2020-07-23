ليبيا تسجل أكبر إحصائية يومية للإصابة بفيروس «كورونا»

تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخميس 1304 عينة، جاءت نتيجة 1166 منها سلبية، و138 إيجابية. (مكافحة الأمراض)

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن الخميس عن أكبر إحصائية للإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بتسجيل 138 حالة موجبة.

وأعلن المركز في بيانه عن 3 حالات وفاة بفيروس «كورونا»، فيما تماثلت 12 حالة للشفاء.

وأوضح أن من بين حالات الإصابة الجديدة 81 حالة جديدة و57 حالات لمخالطين.

وأشار بيان المركز إلى أنه تسلم 1304 عينة، جاءت نتيجة 1166 منها سلبية، و138 إيجابية، موزعة على النحو التالي:

- المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (554) عينة.

- مختبر فرع المركز مصراتة عدد (319) عينة.

- مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (30) عينة.

- مختبر فرع المركز سبها عدد (58) عينة.

- مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانيه عدد (150) عينة.

- مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (175) عينة.

- مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (18) عينة.

وبهذا البيان يصل إجمالي عدد الحالات المصابة في عموم ليبيا إلى 2413 حالة، منها 1757 حالة لاتزال نشطة، و501 تماثلوا للشفاء، و56 حالة وفاة.