188 اعتمادا مستنديا من «المركزي» خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 12:06 مساء
مقر المصرف المركزي في وسط العاصمة طرابلس، (أرشيفية: رويترز)

أعلن المصرف المركزي، اليوم الخميس، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي نفذتها فروع المصارف لنحو 188 شركة خلال أسبوع، كان أعلاها قيمة شركة أعلاف بقيمة خمسة ملايين يورو.

وتعمل معظم الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها، خلال الفترة بين 16 و22 يوليو في مجال استيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ومنتجات الألبان ومشتقاتها، إلى جانب شركة أخرى متخصصة في استيراد الأدوية والمعدات الطبية ومواد التنظيف.

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وقال المصرف المركزي في بيان عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إن الشركات التي حصلت على الاعتمادات أبدت موافقتها على نشر التفاصيل الخاصة بتلك الاعتمادات «إيماءً إلى الفقرة رقم (16) من المنشور المذكور، والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام المصرف المركزي بنشر تفاصيلها».

ويأتي فتح الاعتمادات «استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2020) المؤرّخ في 8 أبريل الجاري بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة»، وفق بيان «المركزي». وفي 20 أبريل الماضي، سمح المصرف المركزي للمصارف بالاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية خلال فترة حظر التجول التي أعلنها المجلس الرئاسي.

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