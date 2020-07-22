انعقاد الاجتماع الأول للجنة إعداد المعايير المرجعية الأكاديمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 10:48 مساء
انعقاد الاجتماع الأول للجنة إعداد المعايير المرجعية الاكاديمية، 22 يوليو 2020. (تعليم الوفاق)

عقدت اللجنة العليا لمشروع إعداد المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية، الأربعاء، اجتماعها الأول تفعيلًا للقرار رقم «346» لسنة 2020 الصادر عن وزير التعليم بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماها، الذي عُقد بمقر المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، مراحل وآليات عملها، وجملة من المقترحات والأفكار والضوابط لتشكيل اللجان الفنية التخصصية للحقول الأكاديمية، حسب بيان لوزارة التعليم.

اقرأ أيضًا: عماري زايد يعتمد لائحة لتنظيم نمط التعليم الإلكتروني

وتناول الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة الدكتور محمد العتوق، كيفية تفعيل مواد قرار اللجنة وتحديد وتوزيع المسؤوليات والمهام بما يحقق أهداف المشروع، وذلك بحضور كامل أعضاء اللجنة: رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور عادل زنداح، ورئيس لجنة إدارة هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا الدكتور فيصل العبدلي، ومدير إدارة شؤون الجامعات الدكتور الطاهر بن طاهر، ومدير إدارة الدراسات العليا الدكتور سعيد معيوف، والمدير التنفيذي للمشروع الدكتور أسامة الفزاني.

وتخلل الاجتماع عرض مرئي قدمه المدير التنفيذي للمشروع، أوضح فيه وضع البرامج الأكاديمية ونواتجها في التعليم العالي، والملامح الرئيسية ومكونات العمل ومراحله، وتحديد مواصفات الخريج الليبي.

واتفق المجتمعون على تشكيل اللجان الفنية التخصصية وفرق العمل في الحقول والمجالات والبرامج الأكاديمية، إصافة إلى دعوة رؤساء الجامعات الليبية لتعريفهم بهذا المشروع، والتشاور معهم والاستعانة بهم في عملية التنفيذ واختيار رؤساء الفرق واللجان العلمية.

انعقاد الاجتماع الأول للجنة إعداد المعايير المرجعية الاكاديمية، 22 يوليو 2020. (تعليم الوفاق)
انعقاد الاجتماع الأول للجنة إعداد المعايير المرجعية الأكاديمية، 22 يوليو 2020. (تعليم الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يسيطر على تشكيل الدوري الإسباني المثالي.. وظهور وحيد لبرشلونة
رياضة عالمية
واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
الرئيس التونسي يزور فيلق القوات الخاصة: لا مكان للعملاء أو الإرهابيين
عربى
تركيا وروسيا تنظران في إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن ليبيا
ليبيا
بوقادوم: الحل في ليبيا يجب أن يعتمد على مخرجات برلين
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تمدد حظر الطيران 15 يوما
ليبيا
«كورونا» يخنق العالم.. ترامب يقر بخطورة الفيروس وجثث في شوارع أميركا اللاتينية ...
دولى
ترامب: أزمة كورونا في الولايات المتحدة ستسوء قبل أن تتحسن
دولى
مفاجأة سارة.. إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا مجانا
رياضة عالمية
«عكس التيار» مع محمد زيدان: ليييا تضارب الأجندات ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات
فيديو
استنفار أوروبي مغاربي لتحييد تدفق المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
مديرية أمن طرابلس تسعى لإحياء شرطة الخيالة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دم اللاما يمثل علاجا واعدا لـ«كورونا»