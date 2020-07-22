انعقاد الاجتماع الأول للجنة إعداد المعايير المرجعية الأكاديمية

عقدت اللجنة العليا لمشروع إعداد المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية، الأربعاء، اجتماعها الأول تفعيلًا للقرار رقم «346» لسنة 2020 الصادر عن وزير التعليم بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماها، الذي عُقد بمقر المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، مراحل وآليات عملها، وجملة من المقترحات والأفكار والضوابط لتشكيل اللجان الفنية التخصصية للحقول الأكاديمية، حسب بيان لوزارة التعليم.
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وتناول الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة الدكتور محمد العتوق، كيفية تفعيل مواد قرار اللجنة وتحديد وتوزيع المسؤوليات والمهام بما يحقق أهداف المشروع، وذلك بحضور كامل أعضاء اللجنة: رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور عادل زنداح، ورئيس لجنة إدارة هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا الدكتور فيصل العبدلي، ومدير إدارة شؤون الجامعات الدكتور الطاهر بن طاهر، ومدير إدارة الدراسات العليا الدكتور سعيد معيوف، والمدير التنفيذي للمشروع الدكتور أسامة الفزاني.
وتخلل الاجتماع عرض مرئي قدمه المدير التنفيذي للمشروع، أوضح فيه وضع البرامج الأكاديمية ونواتجها في التعليم العالي، والملامح الرئيسية ومكونات العمل ومراحله، وتحديد مواصفات الخريج الليبي.
واتفق المجتمعون على تشكيل اللجان الفنية التخصصية وفرق العمل في الحقول والمجالات والبرامج الأكاديمية، إصافة إلى دعوة رؤساء الجامعات الليبية لتعريفهم بهذا المشروع، والتشاور معهم والاستعانة بهم في عملية التنفيذ واختيار رؤساء الفرق واللجان العلمية.