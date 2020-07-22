انعقاد الاجتماع الأول للجنة إعداد المعايير المرجعية الأكاديمية

انعقاد الاجتماع الأول للجنة إعداد المعايير المرجعية الاكاديمية، 22 يوليو 2020. (تعليم الوفاق)

عقدت اللجنة العليا لمشروع إعداد المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية، الأربعاء، اجتماعها الأول تفعيلًا للقرار رقم «346» لسنة 2020 الصادر عن وزير التعليم بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماها، الذي عُقد بمقر المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، مراحل وآليات عملها، وجملة من المقترحات والأفكار والضوابط لتشكيل اللجان الفنية التخصصية للحقول الأكاديمية، حسب بيان لوزارة التعليم.

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وتناول الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة الدكتور محمد العتوق، كيفية تفعيل مواد قرار اللجنة وتحديد وتوزيع المسؤوليات والمهام بما يحقق أهداف المشروع، وذلك بحضور كامل أعضاء اللجنة: رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور عادل زنداح، ورئيس لجنة إدارة هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا الدكتور فيصل العبدلي، ومدير إدارة شؤون الجامعات الدكتور الطاهر بن طاهر، ومدير إدارة الدراسات العليا الدكتور سعيد معيوف، والمدير التنفيذي للمشروع الدكتور أسامة الفزاني.

وتخلل الاجتماع عرض مرئي قدمه المدير التنفيذي للمشروع، أوضح فيه وضع البرامج الأكاديمية ونواتجها في التعليم العالي، والملامح الرئيسية ومكونات العمل ومراحله، وتحديد مواصفات الخريج الليبي.

واتفق المجتمعون على تشكيل اللجان الفنية التخصصية وفرق العمل في الحقول والمجالات والبرامج الأكاديمية، إصافة إلى دعوة رؤساء الجامعات الليبية لتعريفهم بهذا المشروع، والتشاور معهم والاستعانة بهم في عملية التنفيذ واختيار رؤساء الفرق واللجان العلمية.

انعقاد الاجتماع الأول للجنة إعداد المعايير المرجعية الاكاديمية، 22 يوليو 2020. (تعليم الوفاق)

انعقاد الاجتماع الأول للجنة إعداد المعايير المرجعية الأكاديمية، 22 يوليو 2020. (تعليم الوفاق)