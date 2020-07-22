عماري زايد يعتمد لائحة لتنظيم نمط التعليم الإلكتروني

عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المفوض بوزارة التعليم، محمد عماري زايد. (الإنترنت)

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، الثلاثاء، القرار رقم «354» لسنة 2020 بشأن اعتماد لائحة تنظيم نمط التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد لمؤسسات التعليم العالي، وذلك عقب انتهاء اللجنة الأكاديمية الفنية المكلفة إعداد اللائحة منها بشكل كامل.

وقال مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، ورئيس لجنة إعداد اللائحة، الدكتور محمد العتوق، إن اعتماد اللائحة يضع ليبيا بين أوائل الدول التي تنظم هذا النوع من التعليم، والذي «يحفظ حقوق الطالب وعضو هيئة التدريس والمؤسسة التعليمية، كما يحفظ حقوق الملكية الفكرية»، حسب بيان لوزارة التعليم.

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وتهدف اللائحة المكونة من عشرين مادة، إلى تنظيم نمط التعليم الإلكتروني وتوظيف تكنولوجيا تقنية المعلومات فيه، والاستفادة من تنوع مصادر المعرفة، والتفاعل معها، ومواكبة التطورات المتسارعة في تطوير مهارات التعليم وطرق التدريس، وتوفير فرص التعليم للذين لا يستطيعون الحصول عليه بالنمط الاعتيادي، حسب البيان.

وأشار العتوق إلى أن اللجنة ستعرض خلال الأيام القادمة اللائحة الخاصة بالتعليم الأساسي والثانوي والتعليم الفني المتوسط على الوزير لإحالتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لاعتمادها.