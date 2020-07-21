«تعليم الوفاق» تمنح تعويضا 3 أشهر للطلاب الموفدين للدراسة بالخارج

شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر وزير التعليم بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، منح تعويض ثلاثة أشهر للطلاب الموفدين للدراسة بالخارج والمتضررين من جائحة فيروس «كورونا المستجد».

ونصت المادة الثانية من القرار الذي حمل رقم «355» لسنة 2020، والمنشور على صفحة وزارة التعليم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على تفويض إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بمنح الإذن للتعويض المقرر بعد إحالة كشوف الطلاب المتضررين فعليا من جائحة «كورونا» من قبل الملحقيات الأكاديمية.

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وقالت الوزارة إن القرار، الذي نصت مادته الثالثة على العمل به من تاريخ صدوره، يأتي تقديرًا لمعاناة الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج من إيقاف الدراسة في أغلب الجامعات بسبب فيروس «كورونا».

يشار إلى أن مشكلات الموفدين العائدين من دراستهم في الخارج بسبب «كورونا» كانت محور اجتماع إدارة المحلقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم ولجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية، وخلص إلى وضع أربع آليات مستقبلية ترفع عن الموفد عناء إرجاع قيمة المرتب لما كانت عليه قبل الإيفاد.