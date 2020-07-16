4 آليات لحل الأزمات المالية للموفدين العائدين من دراستهم بالخارج

اجتماع مسؤولي وزارتي التعليم والمالية لحل الأزمات المالية للموفدين العائدين من دراستهم بالخارج، 16 يوليو 2020. (تعليم الوفاق)

أطلعت إدارة المحلقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، الخميس، رئيس لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية على المشكلات التي يتعرض لها الموفدون العائدون من دراستهم بالخارج؛ ﻹرجاع قيمة الراتب لمن أقفل ملفه بإدارة الملحقيات وشؤون الموفدين لما كانت عليه قبل شروعهم بالدراسة بالخارج.



ويأتي ذلك في إطار تعاون بين وزارتي التعليم والمالية يهدف لحل مشكلات الطلاب الليبيين في الخارج، وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية قبل وأثناء الدراسة، وتأمين رجوعهم لوظائفهم السابقة دون عراقيل أو تعطيل لإتمام معاملاتهم المالية وتسوية أوضاعهم الوظيفية ودفع مرتباتهم، حسب بيان لوزارة التعليم.



وخلص الاجتماع إلى التوصل لوضع أربع آليات مستقبلية ترفع عن الموفد عناء إرجاع قيمة المرتب لما كانت عليه قبل الإيفاد كالتالي: