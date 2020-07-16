4 آليات لحل الأزمات المالية للموفدين العائدين من دراستهم بالخارج

أطلعت إدارة المحلقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، الخميس، رئيس لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية على المشكلات التي يتعرض لها الموفدون العائدون من دراستهم بالخارج؛ ﻹرجاع قيمة الراتب لمن أقفل ملفه بإدارة الملحقيات وشؤون الموفدين لما كانت عليه قبل شروعهم بالدراسة بالخارج.
ويأتي ذلك في إطار تعاون بين وزارتي التعليم والمالية يهدف لحل مشكلات الطلاب الليبيين في الخارج، وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية قبل وأثناء الدراسة، وتأمين رجوعهم لوظائفهم السابقة دون عراقيل أو تعطيل لإتمام معاملاتهم المالية وتسوية أوضاعهم الوظيفية ودفع مرتباتهم، حسب بيان لوزارة التعليم.
وخلص الاجتماع إلى التوصل لوضع أربع آليات مستقبلية ترفع عن الموفد عناء إرجاع قيمة المرتب لما كانت عليه قبل الإيفاد كالتالي:
الآلية الأولى:
وضعت إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين آلية بحيث يتم مراسلة كل من جهة الصرف (المؤسسة أو القطاع التابع له الموفد) و كذلك جهة التمويل (وزارة المالية) من تاريخ إقفال الملف، و ذلك لضمان سرعة اﻹجراء.
وستقوم اللجنة على الفور بالإفراج على مرتبه السابق إلى حين تعديل درجته وتسوية وضعه مع الجهة التابع لها حتى لا يكون هناك فترة إيقاف يتضرر منها الموفد.
الآلية الثانية:
فيما يتعلق بالدرجة العلمية المتحصل عليها الموفد وما قد تستوجبه من تغييرات في مرتبه، فذلك خاص بالجهة التابع لها الموفد وما يتطلبه التغيير الدرجة والمرتب من استكمال إجراءات معادلة الدرجة من مركز ضمان الجودة وعرض على اللجنة العلمية في الجامعة أو غيرها من إجرءات حسب جهة العمل.
الآلية الثالثة:
ستعمل إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين على مد لجنة ترشيد المرتبات ببيانات الطلبة الموفدين الذين أكملوا دراستهم أو استنفذوا مدة إيفادهم (شاملة أي تمديدات تحصل عليها الطالب) و لم يقوموا بإقفال ملفاتهم لغرض إيقاف صرف ربع المرتب الخاص بهم والزامهم بقفل ملفاتهم .
الآلية الرابعة:
سيتم إحالة كشوفات بقيم الخصومات المستحقة على الطلبة الذين لم يتحصلوا على الدرجة الموفدين من أجلها ﻷسباب ليست خارجة عن إرادة الطالب و غيرها من الحالات التي تستوجب خصمًا من المرتب حسب اللوائح النافذة بالخصوص حتى يتسنى خصمها مباشرة من لجنة ترشيد المرتبات .
يشار إلى مشاركة مدير إدارة المحلقيات، أحمد البنوني في الاجتماع إلى جانب رئيس لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية، حسين الدعيسي، ورئيس قسم الحاسب الآلي باللجنة، عماد الكلامي، ورئيس قسم التوثيق والمعلومات بإدارة الملحقيات، رضوان خريشيف.