طرابلس ومصراتة الأكثر إصابة بـ«كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 07:30 مساء
مختبر للكشف عن عينات الاشتباه بفيروس «كورونا» في مصراتة. (الإنترنت)

تقاسمت 12 مدينة حصيلة 88 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وجاءت طرابلس في المركز الأول بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيلها 38 حالة جديدة، فيما احتلت مصراتة المركز الثاني بواقع 16 إصابة جديدة.

وتوزعت الإصابات التي سجلتها طرابلس بين الهضبة بواقع أربعة حالات لمخالطين، وسبع حالات جديدة، وقرجي بواقع حالة جديدة، وسوق الجمعة بحالتين جديدتين، إضافة إلى حالة جديدة في كل من غرغور وطرابلس المركز، فيما سجلت تاجوراء ثماني حالات مخالطة وحالة جديدة.

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وداخل طرابلس أيضا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل عين زارة ثماني حالات جديدة، والحشان حالتين جديدتين، والسبعة حالة جديدة تعود لجنسية أجنبية، إضافة إلى حالة جديدة سجلتها منطقة صلاح الدين.

16 إصابة في مصراتة لليوم الثاني
ولليوم الثاني على التوالي سجلت مصراتة 16 إصابة بفيروس «كورونا» بواقع أربع حالات جديدة و12 حالة مخالطة، وفيما سجلت زليتن عشر حالات توزعت بواقع ثلاث حالات مخالطة وسبع حالات جديدة تعود لجنسيات أجنبية، سجلت بنغازي ثماني حالات كلها جديدة.

وسجلت الخمس ومسلاتة وترهونة وخليج السدة والكفرة حالة إصابة جديدة لكل منها، فيما سجلت سبها ثلاث حالات جديدة، والشاطئ ست حالات توزعت بواقع ثلاث جديدة وثلاث مخالطة، في حين أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالتين لمخالطين في الغريفة.

وتقاسمت أربع مدن حالات الشفاء العشر التي أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بواقع سبع حالات داخل سبها، وحالة داخل كل من مصراتة وزليتن وغدامس، فيما تقاسمت ثلاث مدن عدد الوفيات الثلاث بواقع حالة لكل منها.
 

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