إصابة 88 حالة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 05:39 مساء
جانب من عمل عناصر من فريق الرصد باللجنة الطبية في أجدابيا. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، إصابة 88 حالة جديدة ووفاة 3 حالات بفيروس «كورونا المستجد».

وأوضح بيان للمركز، اليوم، أنه تسلم 1732 عينة، جاءت نتيجة 1644 منها سلبية، و88 إيجابية، موزعة على النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس  731 عينة.

- مختبر فرع المركز، مصراتة، 399 عينة.

- مختبر المركز المرجعي، زليتن، 83 عينة.

- مختبر فرع المركز، سبها، 83 عينة.

- مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 100 عينة.

- مختبر مركز بنغازي الطبي 325 عينة.

- مختبر مستشفى طرابلس الجامعي 11 عينة.

وجاءت نتائج 1644 حالة سلبية، و88 إيجابية، منها 59 حالة جديدة، و29 لمخالطين؛ فيما تماثلت 10 حالات للشفاء، وتوفيت 3 حالات. 

وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المصابة في عموم ليبيا إلى 2176 حالة، منها 1634 حالة لاتزال نشطة، و489 تماثلوا للشفاء، و53 حالة وفاة. 

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