إصابة 88 حالة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

جانب من عمل عناصر من فريق الرصد باللجنة الطبية في أجدابيا. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، إصابة 88 حالة جديدة ووفاة 3 حالات بفيروس «كورونا المستجد».

وأوضح بيان للمركز، اليوم، أنه تسلم 1732 عينة، جاءت نتيجة 1644 منها سلبية، و88 إيجابية، موزعة على النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 731 عينة.

- مختبر فرع المركز، مصراتة، 399 عينة.

- مختبر المركز المرجعي، زليتن، 83 عينة.

- مختبر فرع المركز، سبها، 83 عينة.

- مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 100 عينة.

- مختبر مركز بنغازي الطبي 325 عينة.

- مختبر مستشفى طرابلس الجامعي 11 عينة.

وجاءت نتائج 1644 حالة سلبية، و88 إيجابية، منها 59 حالة جديدة، و29 لمخالطين؛ فيما تماثلت 10 حالات للشفاء، وتوفيت 3 حالات.

وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المصابة في عموم ليبيا إلى 2176 حالة، منها 1634 حالة لاتزال نشطة، و489 تماثلوا للشفاء، و53 حالة وفاة.