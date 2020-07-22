إصابة 88 حالة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، إصابة 88 حالة جديدة ووفاة 3 حالات بفيروس «كورونا المستجد».
وأوضح بيان للمركز، اليوم، أنه تسلم 1732 عينة، جاءت نتيجة 1644 منها سلبية، و88 إيجابية، موزعة على النحو التالي:
المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 731 عينة.
- مختبر فرع المركز، مصراتة، 399 عينة.
- مختبر المركز المرجعي، زليتن، 83 عينة.
- مختبر فرع المركز، سبها، 83 عينة.
- مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 100 عينة.
- مختبر مركز بنغازي الطبي 325 عينة.
- مختبر مستشفى طرابلس الجامعي 11 عينة.
وجاءت نتائج 1644 حالة سلبية، و88 إيجابية، منها 59 حالة جديدة، و29 لمخالطين؛ فيما تماثلت 10 حالات للشفاء، وتوفيت 3 حالات.
وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المصابة في عموم ليبيا إلى 2176 حالة، منها 1634 حالة لاتزال نشطة، و489 تماثلوا للشفاء، و53 حالة وفاة.