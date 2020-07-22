«مواصلات الوفاق» تمدد حظر الطيران 15 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 01:35 مساء
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت مصلحة الطيران التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، تمديد حظر الطيران الجوي، والاستمرار في إغلاق المطارات الليبية لمدة 15 يوما.

ويسري القرار منذ يوم الأحد الماضي، وذلك لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب صورة القرار المنشورة على صفحة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الأربعاء.

ويستثنى من الحظر رحلات الإسعاف الطائر، والشحن الجوي، والوفود الرسمية، والعودة للمواطنين العالقين، والرحلات الداخلية، إضافة إلى سفر المواطنين وغيرهم من الأجانب المقيمين في البلاد بحيث يسمح لهم بالمغادرة، بعد التنسيق مع مصلحة الطيران المدني «إدارة النقل الجوي».

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