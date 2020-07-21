مصلحة المطارات: صيانة عاجلة لبعض منظومات مطار غدامس

اجتماع بمصلحة المطارات لبحث احتياجات مطار غدامس، 21 يوليو 2020. (مصلحة المطارات)

خلص اجتماع عُقد بمقر مصلحة المطارات، اليوم الثلاثاء، إلى الاتفاق على تنفيذ بعض أعمال الصيانة العاجلة لبعض المنظومات والأجهزة الموجودة بمطار غدامس، وتكليف رئيس لجنة المشتريات بمصلحة المطارات بإتمام إجراءات توفير الاحتياجات المحالة من طرف إدارة المطار في أقرب فرصة ممكنة.

وحضر الاجتماع رئيس مصلحة المطارات، الدكتور محمد بيت المال، ومدير عام مطار غدامس المحلي، عبدالجليل زميط، ومدير إدارة المشاريع الهندسية، محمد فساطوي، ومدير إدارة التجهيزات الفنية، عبدالوهاب أبوغريس، ورئيس لجنة المشتريات بالمصلحة، بهاء خلف، حسب بيان لمصلحة المطار.

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وتطرق اللقاء إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها فيما يخص المشاريع المتعاقد على تنفيذها والمتوقفة منذ مدة طويلة وإمكانية استئنافها، من خلال الوصول إلى اتفاق مع الجهات المنفذة أو تكليف شركات بديلة لاستكمالها حال عدم قدرة الشركات المتعاقد معها على التنفيذ.

واتفق المجتمعون على تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة لمطار غدامس من مخصصات السنة الحالية، وإدراج بعض المشاريع الأخرى ضمن مقترح الميزانية للسنة القادمة.