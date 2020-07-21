مصلحة المطارات: صيانة عاجلة لبعض منظومات مطار غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 08:21 مساء
اجتماع بمصلحة المطارات لبحث احتياجات مطار غدامس، 21 يوليو 2020. (مصلحة المطارات)

خلص اجتماع عُقد بمقر مصلحة المطارات، اليوم الثلاثاء، إلى الاتفاق على تنفيذ بعض أعمال الصيانة العاجلة لبعض المنظومات والأجهزة الموجودة بمطار غدامس، وتكليف رئيس لجنة المشتريات بمصلحة المطارات بإتمام إجراءات توفير الاحتياجات المحالة من طرف إدارة المطار في أقرب فرصة ممكنة.

وحضر الاجتماع رئيس مصلحة المطارات، الدكتور محمد بيت المال، ومدير عام مطار غدامس المحلي، عبدالجليل زميط، ومدير إدارة المشاريع الهندسية، محمد فساطوي، ومدير إدارة التجهيزات الفنية، عبدالوهاب أبوغريس، ورئيس لجنة المشتريات بالمصلحة، بهاء خلف، حسب بيان لمصلحة المطار.

اقرأ أيضا اجتماع بمصلحة المطارات يبحث احتياجات مطار طرابلس لإعادة تشغيله

وتطرق اللقاء إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها فيما يخص المشاريع المتعاقد على تنفيذها والمتوقفة منذ مدة طويلة وإمكانية استئنافها، من خلال الوصول إلى اتفاق مع الجهات المنفذة أو تكليف شركات بديلة لاستكمالها حال عدم قدرة الشركات المتعاقد معها على التنفيذ.

واتفق المجتمعون على تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة لمطار غدامس من مخصصات السنة الحالية، وإدراج بعض المشاريع الأخرى ضمن مقترح الميزانية للسنة القادمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان: ليييا تضارب الأجندات ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات
فيديو
استنفار أوروبي مغاربي لتحييد تدفق المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
مديرية أمن طرابلس تسعى لإحياء شرطة الخيالة
ليبيا
باكستان توجه إنذارا لـ«تيك توك» بسبب مضامينها «البذيئة والمبتذلة»
علوم وتكنولوجيا
«رويترز»: العاهل السعودي حالته مستقرة بعد نقله إلى المستشفى
عربى
المايونيز كلمة السر.. 50 حالة تسمم غذائي في بنغازي ووفاة إحدى الحالات
ليبيا
بالفيديو.. رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا في فوز يوفنتوس على لاتسيو
رياضة عالمية
السعودية تعلن بدء مناسك الحج في مكة بأعداد محدودة في 29 يوليو
عربى
عضو بمركز مكافحة الأمراض يتوقع زيادة عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس «كورونا» ...
ليبيا
بالأرقام والتفاصيل.. 114 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في 18 بلدية بأنحاء ليبيا
ليبيا
أمل طبي جديد لمحاصرة «كورونا» مع «إس إن جي 001»
دولى
تركيا: لا نية لدينا لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نتائج جيدة لبريمديسيفير في علاج حالات كوفيد-19 الخطرة