اجتماع بمصلحة المطارات يبحث احتياجات مطار طرابلس لإعادة تشغيله

اجتماع يبحث احتياجات مطار طرابلس لإعادة تشغيله, 19 يوليو 2020. (مصلحة المطارات)

بحث اجتماع بمقر مصلحة المطارات اليوم، تحديد المشاريع المهمة وذات الأولوية والمستهدف تنفيذها بمطار طرابلس الدولي، خلال الفترة المقبلة، التي ستساهم في إعادة تأهيله وتجهيزه للتشغيل.

وبحسب بيان للمصلحة، عقد اليوم اجتماع ضم مصلحة المطارات وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومصلحة الطيران المدني والمركز الوطني للأرصاد الجوية، بحضور رؤساء ومديري الإدارات المختصة بهذه الجهات.

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وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مكون من أعضاء ممثلين عن كل جهة، يتولى تحديد المشاريع المستهدفة ومراحل التنفيذ وتجهيز مجالات الأعمال لمشاريع الإنشاء والصيانة التي بحاجة للتنفيذ بعد ما تعرض إليه المطار من أضرار أخيرًا، وبناءً على الزيارة الميدانية والتقييمية التي قام بها المختصون من الجهات الحاضرة للاجتماع خلال الفترة القريبة الماضية.