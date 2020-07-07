«مواصلات الوفاق» تبحث ترتيبات عودة الشركة الإيطالية لإنشاء محطة ركاب بمطار طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 08:38 مساء
اجتماع لعدد من مسؤولي مطار طرابلس الدولي ووزارة المواصلات بحكومة الوفاق (مصلحة المطارات).

عقد مدير عام مطار طرابلس الدولي، المهندس إبراهيم فركاش، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بمشاركة رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات المهندس سامي العبش، ومدير أمن المنفذ بالمطارالعميد عزالدين الزوق، وبعض مديري الإدارات الفنية التابعين للمصلحة والجهاز.

وناقش الاجتماع «الترتيبات الأمنية اللازمة لعودة الشركة الإيطالية المتعاقد معها من طرف الجهاز لتنفيذ مشروع إنشاء محطة ركاب بمطار طرابلس، وإجراءات مباشرة العمل المكلفة به»، وفق ما نشرته مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

كما تطرق الحاضرون إلى ملف «استكمال مشاريع الصيانة الأخرى المتعاقد على تنفيذها من قبل مصلحة المطارات مع بعض الشركات المحلية والمكملة لمشروع إنشاء المحطة، التي تدخل ضمن خطة إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبيرة في الأمم المتحدة: قتل أميركا لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «غير...
دولى
هذا المساء مع رغدة إبراهيم - الذهب الأسود الليبي .. من سيسيطر عليه؟
فيديو
موجة غضب وتنديد بعد اغتيال الخبير العراقي في الجماعات الجهادية هشام الهاشمي
عربى
السعودية تحظر لمس الكعبة خلال موسم الحج لهذا العام
عربى
«أوبر» تعوض خسائرها بالتوسع في توصيل الطعام
منوعات
فاوتشي: الولايات المتحدة لا تزال «غارقة» في الموجة الأولى من جائحة «كورونا»
دولى
ماذا قال علي الأسود عن المقهور بعد رحيله؟
رياضة محلية
تعيين مديرين جدد لمديريات أمن طبرق والقبة ودرينة وربيانة
ليبيا
«فان دام» يعبر عن صدمته لرحيل رجاء الجداوي: «ستعيش في ذاكرتي بروحها الجميلة»
ثقافة وفن
طارق فرحات وحسام مادي.. أحدث ضحايا ألغام حاولا إنقاذ الناس منها
ليبيا
السعودية تعلن الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وتفتح باب تسجيل الحج للأجانب المقيمين ...
عربى
«دفاع الوفاق»: سنرد على قصف «الوطية» في الوقت والمكان المناسبين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن ستلغي تأشيرات الطلاب المسجّلين في جامعات تعتمد حصراً نظام التعليم عن بُعد