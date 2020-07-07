«مواصلات الوفاق» تبحث ترتيبات عودة الشركة الإيطالية لإنشاء محطة ركاب بمطار طرابلس الدولي

اجتماع لعدد من مسؤولي مطار طرابلس الدولي ووزارة المواصلات بحكومة الوفاق (مصلحة المطارات).

عقد مدير عام مطار طرابلس الدولي، المهندس إبراهيم فركاش، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بمشاركة رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات المهندس سامي العبش، ومدير أمن المنفذ بالمطارالعميد عزالدين الزوق، وبعض مديري الإدارات الفنية التابعين للمصلحة والجهاز.

وناقش الاجتماع «الترتيبات الأمنية اللازمة لعودة الشركة الإيطالية المتعاقد معها من طرف الجهاز لتنفيذ مشروع إنشاء محطة ركاب بمطار طرابلس، وإجراءات مباشرة العمل المكلفة به»، وفق ما نشرته مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

كما تطرق الحاضرون إلى ملف «استكمال مشاريع الصيانة الأخرى المتعاقد على تنفيذها من قبل مصلحة المطارات مع بعض الشركات المحلية والمكملة لمشروع إنشاء المحطة، التي تدخل ضمن خطة إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي».

