«الوطنية للتعليم التقني والفني» تؤجل الدراسة إلى ما بعد عيد الأضحى

الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني. (الإنترنت)

قررت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني تأجيل استئناف الدراسة إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، «في إطار الحرص على استئناف الدراسة في أفضل الظروف، ولتمكين المكاتب الفنية المتوسطة من استكمال الإجراءات الاحترازية الواجبة لمواجهة تفشي وباء كورونا ( covid 19 ) ولضمان سلامة أبنائنا الطلبة».

وطالبت الهيئة في بيان اليوم، مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة مهندس صلاح سلامة، إخطار الطلاب بهذا التأجيل والإسراع بإنهاء كافة الأعمال المطلوبة، بما يضمن انطلاقة آمنة لما تبقى من العام الدراسي 2019 - 2020.

اعتماد نتيجة امتحان إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد الخاصة

وفي أول أبريل الماضي، اعتمد رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور عادل زنداح نتيجة امتحان إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد الخاصة لفصل الخريف 2019 الدور الأول بنسبة نجاح ‎%‎58.4.