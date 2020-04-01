اعتماد نتيجة امتحان اتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 04:59 مساء
رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني د.عادل زنداح خلال اعتماد نتيجة امتحان اتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد الخاصة. (وزارة التعليم)

اعتمد  رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني د.عادل زنداح  اليوم الإربعاء نتيجة امتحان اتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد الخاصة لفصل الخريف 2019 الدور الأول بنسبة نجاح ‎%‎58.4.

 وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 1565 طالب وطالبة، وكان الناجحون 915 طالب وطالبة، والطلاب الذين لديهم دور ثان 646 طالب وطالبة، و5إعادة التدريب العملي،، وفق   مدير مكتب التقويم الفني بالهيئة محمد الهيشي، في تصرح نقلته الصفحى الرسنمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» .

وهنأ رئيس لجنة إدارة الهيئة الطلبة والطالبات الذين وفقوا في اجتياز هذا الامتحان، داعيا الطلاب الذين لم يجتازو الدور الأول إلى إغتنام فرصة الدور الثاني والاستعداد له مبكرا للحاق بزملائهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

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