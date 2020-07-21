بركان الغضب: إصابتان في انفجار لغم بقصر بن غشير

إصابة جراء انفجار لغم بقصر بن غشير, 20 يوليو 2020.(عملية بركان الغضب)

أعلنت عملية بركان الغضب وقوع إصابتين بينهما طفل، إثر انفجار لغم الإثنين، في منطقة قصر بن غشير.

واتهمت العملية في بيان مقتضب اليوم، عناصر فاغنر الروسية بزراعة هذه الألغام، قبل انسحابها من المنطقة قبل أسابيع.