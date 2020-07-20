إتلاف أكثر من 10 آلاف كرتونة موز مستوردة من الإكوادور

شحنة موز مرفوضة مستوردة من الإكوادور، 20 يوليو 2020، (مركز الرقابة على الأغذية)

قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع الخمس رفقة الجهات الأمنية بإتلاف شحنة من 10 آلاف و800 كرتونة من فاكهة مستوردة من الإكوادور.

وأوضح المركز أن القرار جاء لعدم مطابقة الشحنة الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

يذكر أن شحنة الموز رفضت بسبب وجود تعفن وتخمر ونضج غير طبيعي.

هذا وتتواصل جهود المركز للرقابة على السلع في الأسواق، إذ نظم أفراده جولات تفتيش خلال يومي 12 و13 يوليو الجاري، على مخازن الأدوية التابعة لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، بمقرها في قاعدة طرابلس البحرية، إضافة إلى الأسواق الغذائية في منطقة جنزور بالعاصمة، وسجلوا خلالها عددا من الملاحظات.