بالصور: حملة لـ«الرقابة على الأغذية» على مخازن الأدوية وأسواق في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 10:47 صباحا
أحد مفتشي مركز الرقابة على الأغذية خلال معاينة منتجات في سوق بجنزور، 15 يوليو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

نظم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية جولات تفتيش على مخازن الأدوية التابعة لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، بمقرها في قاعدة طرابلس البحرية، إضافة إلى الأسواق الغذائية في منطقة جنزور بالعاصمة.

رافق عناصر مديري أمن طرابلس المفتشين في زيارتهم لمخازن الصيدلة، وسجل المفتشون عدة ملاحظات منها عدم وجود أجهزة تكييف إلا في غرف صغيرة، في حين تتراوح درجة الحرارة في عموم المخازن بين 35 و37 درجة مئوية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وإضافة إلى ذلك، افتقرت المخازن إلى التهوية الجيدة، إضافة إلى عدم وجود شفاطات هواء أو أجهزة حساسات، كما أن الأرضيات غير مطابقة للمواصفات، وقد أعطى المفتشون النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في مخازن الأدوية للقائمين عليها.

وفي جنزور، استهدفت الحملة بعض الأسواق الغذائية، حيث لم تسجل في إحداها سوى ملاحظة واحدة وهو عدم وجود شهائد صحية، ووجود بعض المواد الغذائية مجهولة المصدر والصلاحية، في حين كانت النظافة العامة والتهوية والإضاءة جميعها بحالة جيدة، إضافة إلى الفصل بين مواد غذائية ومواد تنظيف، كما أن ثلاجات العرض وحفظ المواد الغذائية تعمل بشكل سليم.

أحد مخازن الأدوية في طرابلس التابع لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق.
أحد المفتشين خلال حديثه مع المسؤولين عن المخزن.
أحد المفتشين خلال تقديمه النصائح لتفادي الملاحظات المسجلة على المخزن.
أحد المشاركين في حملة التفتيش على السوق خلال مراجعة صلاحية أحد المنتجات
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