بالصور: حملة لـ«الرقابة على الأغذية» على مخازن الأدوية وأسواق في طرابلس

نظم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية جولات تفتيش على مخازن الأدوية التابعة لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، بمقرها في قاعدة طرابلس البحرية، إضافة إلى الأسواق الغذائية في منطقة جنزور بالعاصمة.
رافق عناصر مديري أمن طرابلس المفتشين في زيارتهم لمخازن الصيدلة، وسجل المفتشون عدة ملاحظات منها عدم وجود أجهزة تكييف إلا في غرف صغيرة، في حين تتراوح درجة الحرارة في عموم المخازن بين 35 و37 درجة مئوية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.
وإضافة إلى ذلك، افتقرت المخازن إلى التهوية الجيدة، إضافة إلى عدم وجود شفاطات هواء أو أجهزة حساسات، كما أن الأرضيات غير مطابقة للمواصفات، وقد أعطى المفتشون النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في مخازن الأدوية للقائمين عليها.
وفي جنزور، استهدفت الحملة بعض الأسواق الغذائية، حيث لم تسجل في إحداها سوى ملاحظة واحدة وهو عدم وجود شهائد صحية، ووجود بعض المواد الغذائية مجهولة المصدر والصلاحية، في حين كانت النظافة العامة والتهوية والإضاءة جميعها بحالة جيدة، إضافة إلى الفصل بين مواد غذائية ومواد تنظيف، كما أن ثلاجات العرض وحفظ المواد الغذائية تعمل بشكل سليم.