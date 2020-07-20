شفاء حالتي إصابة بـ«كورونا» في شركة الحديد والصلب

مقر الشركة الليبية للحديد والصلب، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب شفاء العاملين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الشركة إلى أنه جرى حجر العاملين لمدة محددة في أحد مراكز العزل الصحي، وجرى عمل اختبارين متباعدين لهما، وكانت نتيجة عينتيهما سالبة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أنه بذلك أصبحت الشركة خالية من أي مصابين بفيروس كورونا، إلا أنه أكد أيضا ضرورة الالتزام بالوعي المجتمعي بهذه الجائحة، واتخاذ كل ما من شأنه الوقاية من الإصابة بهذا المرض.

وفي 9 يوليو الماضي، أعلنت الشركة إجراء تحاليل للمخالطين من الدرجة الأولى للعاملين المصابين، إذ ظهرت نتائج تحليل «pcr» لعينات المخالطين جميعها سلبية.