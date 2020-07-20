شفاء حالتي إصابة بـ«كورونا» في شركة الحديد والصلب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 11:40 صباحا
مقر الشركة الليبية للحديد والصلب، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب شفاء العاملين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الشركة إلى أنه جرى حجر العاملين لمدة محددة في أحد مراكز العزل الصحي، وجرى عمل اختبارين متباعدين لهما، وكانت نتيجة عينتيهما سالبة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أنه بذلك أصبحت الشركة خالية من أي مصابين بفيروس كورونا، إلا أنه أكد أيضا ضرورة الالتزام بالوعي المجتمعي بهذه الجائحة، واتخاذ كل ما من شأنه الوقاية من الإصابة بهذا المرض.

وفي 9 يوليو الماضي، أعلنت الشركة إجراء تحاليل للمخالطين من الدرجة الأولى للعاملين المصابين، إذ ظهرت نتائج تحليل «pcr» لعينات المخالطين جميعها سلبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن بدء مناسك الحج في مكة بأعداد محدودة في 29 يوليو
عربى
عضو بمركز مكافحة الأمراض يتوقع زيادة عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس «كورونا» ...
ليبيا
أمل طبي جديد لمحاصرة «كورونا» مع «إس إن جي 001»
دولى
«مالية الوفاق»: تفعيل نظام جديد لمراقبة الواردات
ليبيا
غدا.. محكمة سودانية خاصة تحاكم البشير على «انقلاب 1989»
عربى
فنان صيني يغلق فمه بالمشابك 30 يوما للاحتجاج
ثقافة وفن
خلافات حادة في القمة الأوروبية.. وماكرون «يضرب بيده على الطاولة»
دولى
تركيا: لا نية لدينا لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلق على «تسليح القبائل» وموقف الأطراف الدولية من الأزمة الليبية
ليبيا
انطلاق أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ
عربى
ترامب يصر على أن فيروس «كورونا» «سيزول» عاجلا أم آجلا
دولى
«الوطني لمكافحة الأمراض» يناشد المتعافين من «كورونا» التبرع بالبلازما لمساعدة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مكافحة الأمراض» يوضح شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من «كورونا»