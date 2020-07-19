وزير الحكم المحلي يبحث سبل التعاون مع «يونيسيف» في خدمة البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 06:55 مساء
وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، مع ممثل (يونيسيف) المنتهية ولايته في ليبيا عبدالرحمن غندور, 19 يوليو 2020. (الحكم المحلي)

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، الدكتور ميلاد الطاهر، سبل التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بما يخدم البلديات والمواطن في ليبيا.

واجتمع الطاهر، اليوم، مع ممثل (يونيسيف) في ليبيا، عبدالرحمن غندور، لمناسبة انتهاء مهمة عمله في ليبيا، ومناقشة تفاصيل مباشرة عمل الممثل الخاص الجديد، سعيًا إلى مزيد التعاون.

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وبحسب بيان الوزارة، فقد شارك في الاجتماع مستشار الوزير عبدالمجيد أبوغرارة، ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات صلاح فطحو، ومدير مكتب الوزير حسين عامر، ومديرة مكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة ميساء الرجيبي.

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