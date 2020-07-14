الطاهر يبحث مع السفير الإيطالي تنفيذ برنامج «جسر التضامن»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 02:30 مساء
جانب من اجتماع ميلاد الطاهر مع السفير الإيطالي، 14 يوليو 2020. (وزارة الحكم المحلي)

التقى وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق، الدكتور ميلاد الطاهر، اليوم الثلاثاء، مع السفير الإيطالي لدي ليبيا، جوزيبي بوتشينو، ونائبه والتر دى مارتينو، لبحث برامج التعاون بين البلدين، وتنفيذ برنامج «جسر التضامن 2»، الذي يقدم الدعم لعدد من البلديات.

وتطرق الاجتماع إلى الاتفاقية الموقعة العام 2010 بين جهاز الحرس البلدي والجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية وإمكانية تفعيلها، كما ناقش الطرفان ضرورة إشراك مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في جميع الجهود المشتركة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الحكم المحلي بموقع «فيسبوك».

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واتفق الطرفان على عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية للتنسيق والتشاور لمزيد تعزيز التعاون الثنائي فيما يخص البرامج المشتركة في الفترة القريبة القادمة.

وحضر اللقاء كل من مستشار الوزير عبدالمجيد أبوغرارة، ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات صلاح فطح، ورئيس جهاز الحرس البلدي لواء إسماعيل قجة، ومدير إدارة الفروع، ومدير إدارة الدراسات بالجهاز، ومدير مكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة ميساء الرجيبي، ومسؤول الملف الإيطالي بالوزارة عادل الصيد.

جانب من اجتماع ميلاد الطاهر مع السفير الإيطالي، 14 يوليو 2020. (وزارة الحكم المحلي)
جانب من اجتماع ميلاد الطاهر مع السفير الإيطالي، 14 يوليو 2020. (وزارة الحكم المحلي)
جانب من اجتماع ميلاد الطاهر مع السفير الإيطالي، 14 يوليو 2020. (وزارة الحكم المحلي)
جانب من اجتماع ميلاد الطاهر مع السفير الإيطالي، 14 يوليو 2020. (وزارة الحكم المحلي)
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