الطاهر يناقش مشاكل زلطن في اجتماع مع عميد البلدية وبعض المشايخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مايو 2020, 02:39 مساء
وزير الحكم المحلي المفوض في حكومة الوفاق في اجتماعه مع ممثلين عن بلدية زلطن، 3 مايو 2020 (الإنترنت)

ناقش وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الظاهر المشاكل التي تعاني منها مدينة زلطن في اجتماع مع عميد البلدية وبعض مشايخ ومخاتير المحلات ومؤسسات المجتمع المدني بالبلدية، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الحكم المحلي، إن اللقاء تناول، الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المدينة، وكيفية علاجها، بالتعاون مع الوزارة والمجلس البلدي زلطن، حسب صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك» .

وفي اجتماع سابق مع الطاهر، حدد ممثلون عن البلدية المشاكل التي تعانيها زلطن في: «الحدود الإدارية للبلدية، ومشاكل نقص مياه الشرب، وكذلك نقص عناصر الحرس البلدي، وبعض المختنقات المتعلقة بملفات الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة لافتقار البلدية العديد من المباني الخدمية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج يوجه الصديق الكبير ببيع المخصصات الشخصية بالسعر المعتمد للدينار بقيمة 5 ...
ليبيا
4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن تفاصيل رؤيته لحل الأزمة الليبية
ليبيا
«المحاسبة» يتوقع هبوط الإيرادات إلى ستة مليارات وارتفاع الدولار 100% إذا استمر ...
ليبيا
إقفالات الموانئ تستنزف 92% من الصادرات.. وتساؤلات عن «المحاسبة القانونية»
ليبيا
كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-أون
دولى
الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار رمديسفير لعلاج مرضى «كورونا»
دولى
عقيلة صالح والسفير الأميركي يؤكدان أهمية احترام «العمليات الديمقراطية وتجنب ...
ليبيا
ليبيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»
ليبيا
الأغذية الفاسدة في «الإعدام» قبل وصولها إلى أفواه الليبيين
ليبيا
جريدة «الوسط»: المشير يفجر «قنبلة» التفويض
ليبيا
ترامب يربط انتشار «كورونا» بمختبر صيني ويتوعد بفرض رسوم على بكين
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مضاعفات «كوفيد-19» كثيرة ومفاجئة