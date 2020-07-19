نشطاء وحقوقيون يطالبون بالإفراج عن محمود الدغاري وعبدالسلام الناجي

طالب نشطاء وحقوقيون ومهتمون بالشأن العام الجهات الأمنية بمدينة بنغازي، اليوم الأحد، الإفراج عن المقدم (محمود الدغاري الدرسي) والمقدم (عبدالسلام الناجي العبيدي) بشكل عاجل وفوري دون قيد أو شرط.
وقال الموقعون على البيان، الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه إن «حرية الرأي حق كفله الإعلان الدستوري للجميع، وكفلته العهود والمواثيق الدولية، لا ينبغي القبض على المواطنين لمجرد أنهم يقومون بالتعبير عن حالة العوز التي يمرون بها».
وأضاف «الأولى هو النظر في الوقائع التي ذكرها الضابطان ومعالجتها والحد منها والوقوف بجانبهما، بدلاً عن القبض عليهما، في محاولة غير مسؤولة لإسكات صوت الحق، وترسيخ مبدأ استعمال السلطة للترهيب، بدلاً عن أن تقف السلطات بجانب الناس، وتمنحهم حقوقهم في إبداء رأيهم وإعلاء صوتهم». ودعا البيان «المحامين والحقوقيين، الوقوف إلى جانب المقبوض عليهما، عبر التواصل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة».
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جاء حبس المقدم محمود الدغاري الدرسي، ورفيقه المقدم عبدالسلام، عقب ظهورهما في مقطع فيديو وتحدثهما عن سوء المعيشة وتأخر المرتبات. وأغلق شباب من قبيلة الدرسة، الجمعة الطريق الساحلي أمام مفترق بطه، اعتراضًا على حبسهما.
وفيما يلي أسماء الموقعين على البيان:
خالد بوزنين الساكت
أحمد خليل الشركسي
محمود شمام
د أمال العبيدي
حسني بي
سعد الدينالي
محمد علي سالم
خيرية حفالش
خديجة العمامي
فايز امنيسي
إدريس الطيب
ريما التاجوي
عاطف الأطرش
حنان المقوب
نيفين الباح
عبدالحفيظ غوقة
خالد موسى السكران
صالح الحاراتي
توفيق محمد ارقيق
منصور عاطي المغربي
عبدالقادر عبدالعالي جادالله
د.الزهراء لنقي
عبدالسلام حسين البرغثي
جمال الفلاح
الحسين المسوري
فرج فركاش
حنان البرعصي
عبدالسلام البراني