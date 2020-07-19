نشطاء وحقوقيون يطالبون بالإفراج عن محمود الدغاري وعبدالسلام الناجي

المقدم محمود الدغاري الدرسي. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب نشطاء وحقوقيون ومهتمون بالشأن العام الجهات الأمنية بمدينة بنغازي، اليوم الأحد، الإفراج عن المقدم (محمود الدغاري الدرسي) والمقدم (عبدالسلام الناجي العبيدي) بشكل عاجل وفوري دون قيد أو شرط.



وقال الموقعون على البيان، الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه إن «حرية الرأي حق كفله الإعلان الدستوري للجميع، وكفلته العهود والمواثيق الدولية، لا ينبغي القبض على المواطنين لمجرد أنهم يقومون بالتعبير عن حالة العوز التي يمرون بها».



وأضاف «الأولى هو النظر في الوقائع التي ذكرها الضابطان ومعالجتها والحد منها والوقوف بجانبهما، بدلاً عن القبض عليهما، في محاولة غير مسؤولة لإسكات صوت الحق، وترسيخ مبدأ استعمال السلطة للترهيب، بدلاً عن أن تقف السلطات بجانب الناس، وتمنحهم حقوقهم في إبداء رأيهم وإعلاء صوتهم». ودعا البيان «المحامين والحقوقيين، الوقوف إلى جانب المقبوض عليهما، عبر التواصل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة».

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جاء حبس المقدم محمود الدغاري الدرسي، ورفيقه المقدم عبدالسلام، عقب ظهورهما في مقطع فيديو وتحدثهما عن سوء المعيشة وتأخر المرتبات. وأغلق شباب من قبيلة الدرسة، الجمعة الطريق الساحلي أمام مفترق بطه، اعتراضًا على حبسهما.

وفيما يلي أسماء الموقعين على البيان:

خالد بوزنين الساكت

أحمد خليل الشركسي

محمود شمام

د أمال العبيدي

حسني بي

سعد الدينالي

محمد علي سالم

خيرية حفالش

خديجة العمامي

فايز امنيسي

إدريس الطيب

ريما التاجوي

عاطف الأطرش

حنان المقوب

نيفين الباح

عبدالحفيظ غوقة

خالد موسى السكران

صالح الحاراتي

توفيق محمد ارقيق

منصور عاطي المغربي

عبدالقادر عبدالعالي جادالله

د.الزهراء لنقي

عبدالسلام حسين البرغثي

جمال الفلاح

الحسين المسوري

فرج فركاش

حنان البرعصي

عبدالسلام البراني