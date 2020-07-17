السودان: ضبط 160 شخصا حاولوا التسلل إلى ليبيا «للعمل كمرتزقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يوليو 2020, 11:29 صباحا
160 شخصا ضبطتهم قوات التدخل السريع السودانية قبل توجههم إلى ليبيا، 12 يوليو 2020، (وكالة الأنباء السودانية)

قال ممثل الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع السودانية، المقدم آدم صالح، إن قوات الدعم السريع ضبطت في 12 يوليو الجاري، 80 شخصا بينهم سوريون، «كانوا متوجهين إلى مواقع القوات المتحاربة في ليبيا».

وأشار صالح إلى ضبط مجموعة بالعدد نفسه، الأربعاء الماضي، وهم في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، أمس الخميس.

ولفت إلى أن عمليات الهجرة غير الشرعية أخذت منحى آخر، وهو المشاركة مع المهاجرين في الصراع الدائر في ليبيا.

وفي 28 يونيو الماضي، أعلنت السلطات السودانية، القبض على «١٢٢ متفلتا بينهم ثمانية أطفال متوجهين للعمل كمرتزقة في ليبيا».

وسبق أن نفى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المشهور بـ«حميدتي»، اتهامات بمشاركة قوات من الدعم السريع في القتال الدائر بليبيا.

وقال في حوار تلفزيوني أذاعته قناة «سودانية 24»، 24 مايو الماضي، إنه «لا توجد قوات سودانية تحارب في ليبيا» ولن توجد قوات هناك، حيث الحرب الدائرة لا معنى لها، ومن الأفضل أن يتصالح الطرفان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الشرارة».. انطلق من المنشية بسبها ليفرض اسمه في الدوري الممتاز
رياضة محلية
ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه
رياضة عالمية
كيف سيختار الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس حكومة جديد بعد استقالة الفخفاخ؟
عربى
«إيني»: أنشطتنا في ليبيا تسير بشكل جيد رغم الوضع الصعب هناك
ليبيا
«الكرملين» ينفي مشاركة عسكريين روس في العمليات بليبيا
ليبيا
ألمانيا تعدّ تدابير حجر منزلي مشددة حيال خطر موجة ثانية من «كورونا»
دولى
الرئاسة المصرية: السيسي يلتقي مشايخ وأعيان القبائل الليبية
ليبيا
تنبيه من الحكومة الموقتة بشأن الحيوانات المستوردة
ليبيا
إصابة حاكم ولاية أميركية يعارض إلزامية وضع الكمامات بـ«كورونا»
دولى
بينها بايدن وأوباما و«أبل».. قرصنة حسابات شخصيات وشركات أميركية على «تويتر»
دولى
«بلومبرغ»: المراجعة الدولية لحسابات المصرف المركزي تمضي قدما بتكليف شركة ...
ليبيا
رسميا.. الإعلان عن موعد انطلاق مونديال 2022
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يضاعف حالات «متلازمة القلب المكسور»