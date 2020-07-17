السودان: ضبط 160 شخصا حاولوا التسلل إلى ليبيا «للعمل كمرتزقة»

160 شخصا ضبطتهم قوات التدخل السريع السودانية قبل توجههم إلى ليبيا، 12 يوليو 2020، (وكالة الأنباء السودانية)

قال ممثل الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع السودانية، المقدم آدم صالح، إن قوات الدعم السريع ضبطت في 12 يوليو الجاري، 80 شخصا بينهم سوريون، «كانوا متوجهين إلى مواقع القوات المتحاربة في ليبيا».

وأشار صالح إلى ضبط مجموعة بالعدد نفسه، الأربعاء الماضي، وهم في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، أمس الخميس.

ولفت إلى أن عمليات الهجرة غير الشرعية أخذت منحى آخر، وهو المشاركة مع المهاجرين في الصراع الدائر في ليبيا.

وفي 28 يونيو الماضي، أعلنت السلطات السودانية، القبض على «١٢٢ متفلتا بينهم ثمانية أطفال متوجهين للعمل كمرتزقة في ليبيا».



وسبق أن نفى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المشهور بـ«حميدتي»، اتهامات بمشاركة قوات من الدعم السريع في القتال الدائر بليبيا.



وقال في حوار تلفزيوني أذاعته قناة «سودانية 24»، 24 مايو الماضي، إنه «لا توجد قوات سودانية تحارب في ليبيا» ولن توجد قوات هناك، حيث الحرب الدائرة لا معنى لها، ومن الأفضل أن يتصالح الطرفان.