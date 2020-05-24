حميدتي: قدمنا مبادرة للصلح في ليبيا رفضها حفتر ووافقت عليها «الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 مايو 2020, 11:30 مساء
نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو المشهور بـ«حميدتي», (الإنترنت)

كشف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المشهور بـ«حميدتي» اليوم الأحد، أنه عرض مبادرة للمصالحة بين الأطراف الليبية، لكن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر رفضها، فيما قبلتها حكومة الوفاق، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال حميدتي، في حوار تلفزيوني أذاعته قناة «سودانية 24»، إنه التقى بمسؤول بحكومة الوفاق، وصفه بأنه نائبا لرئيس المجلس الرئاسي، دون أن يسميه أو يحدد موعد اللقاء، مشيرا إلى أنه عرض مبادرة للصلح بين الأطراف الليبية المتقاتلة، وبالفعل قبلت بها حكومة الوفاق «لكن الطرف الآخر رفضها».

وتابع «نحن أولى أن نصلح بين الليبيين، هناك عائلات سودانية كثيرة في ليبيا وعائلات ليبية كثيرة هنا بالسودان، لا علاقة لي بشكل مباشر مع حفتر، عندي وسطاء معه وأوضحت لهم المبادرة وبالفعل قبلت في البداية لكنها رفضت بعد ذلك».

كما أكد حميدتي، أنه «لا توجد قوات سودانية تحارب في ليبيا» وأنه لن تتواجد قوات هناك، حيث الحرب الدائرة لا معنى لها، ومن الأفضل أن يتصالح الطرفان.

وأوضح أيضا أن هناك فارقا بين الحرب في ليبيا والأخرى في اليمن، على حد تعبيره، مضيفأ أن «المشاركة في الحرب باليمن ضمن تحالف مع الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي».

ويواجه السودان اتهامات بمشاركة قوات من الدعم السريع في القتال الدائر بليبيا، وهو يتم نفيه بشكل قاطع من المسؤولين بالسودان.

(شاهد تسجيل اللقاء. حديث الفريق أول محمد حمدان دقلو عن ليبيا عند الدقيقة 28:45)

 

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