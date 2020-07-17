ملف الهجرة غير الشرعية محور اجتماع موسع في سرت

جانب من اجتماع مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية في سرت، 16 يوليو 2020. (بوابة الوسط)

ترأس آمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت، العميد صالح المغربي، الخميس، اجتماعًا موسعًا عُقد بقاعة اجتماعات بلدية سرت، بحضور رئس المجلس التسييري للبلدية، سالم عامر، وعدد من مسؤولي الجهات الأمنية بالبلدية.

وخصص الاجتماع لبحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأساليب مكافحتها، وآلية تفعيل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بسرت، وجميع الأجهزة والقطاعات الخدمية لمكافحة هذه الظاهرة، حسب تصريح مصدر ببلدية سرت إلى «بوابة الوسط».

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وتطرق الاجتماع إلى الخطة المعدة للإسراع فى حصر جميع العماله الوافدة بسرت، والتأكيد على استكمال الإجراءات المتعلقة بالشهادات الصحية التى تحوي جميع التحاليل والصور الطبية، التى تثبث خلوهم من الأمراض المعدية، وإعداد نمودج بيانات كامل للعمالة الوافدة، ومنحهم بطاقات تعريفية بالخصوص.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنظيم العماله وحصرها، واستكمال إجراءاتها برئاسة مكتب العمل والتأهيل ببلدية سرت، وعضوية الجهات ذات العلاقة والاختصاص.