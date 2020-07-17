ملف الهجرة غير الشرعية محور اجتماع موسع في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 17 يوليو 2020, 12:43 صباحا
جانب من اجتماع مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية في سرت، 16 يوليو 2020. (بوابة الوسط)

ترأس آمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت، العميد صالح المغربي، الخميس، اجتماعًا موسعًا عُقد بقاعة اجتماعات بلدية سرت، بحضور رئس المجلس التسييري للبلدية، سالم عامر، وعدد من مسؤولي الجهات الأمنية بالبلدية.

وخصص الاجتماع لبحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأساليب مكافحتها، وآلية تفعيل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بسرت، وجميع الأجهزة والقطاعات الخدمية لمكافحة هذه الظاهرة، حسب تصريح مصدر ببلدية سرت إلى «بوابة الوسط».

اقرأ أيضا بلدية سرت تناقش ميزانية العام المقبل والمشاريع العاجلة

وتطرق الاجتماع إلى الخطة المعدة للإسراع فى حصر جميع العماله الوافدة بسرت، والتأكيد على استكمال الإجراءات المتعلقة بالشهادات الصحية التى  تحوي جميع التحاليل والصور الطبية، التى تثبث خلوهم من الأمراض المعدية، وإعداد نمودج بيانات كامل للعمالة الوافدة، ومنحهم بطاقات تعريفية بالخصوص.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنظيم العماله وحصرها، واستكمال إجراءاتها برئاسة مكتب العمل والتأهيل ببلدية سرت، وعضوية الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف سيختار الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس حكومة جديد بعد استقالة الفخفاخ؟
عربى
«إيني»: أنشطتنا في ليبيا تسير بشكل جيد رغم الوضع الصعب هناك
ليبيا
«الكرملين» ينفي مشاركة عسكريين روس في العمليات بليبيا
ليبيا
ألمانيا تعدّ تدابير حجر منزلي مشددة حيال خطر موجة ثانية من «كورونا»
دولى
الرئاسة المصرية: السيسي يلتقي مشايخ وأعيان القبائل الليبية
ليبيا
تنبيه من الحكومة الموقتة بشأن الحيوانات المستوردة
ليبيا
إصابة حاكم ولاية أميركية يعارض إلزامية وضع الكمامات بـ«كورونا»
دولى
بينها بايدن وأوباما و«أبل».. قرصنة حسابات شخصيات وشركات أميركية على «تويتر»
دولى
«بلومبرغ»: المراجعة الدولية لحسابات المصرف المركزي تمضي قدما بتكليف شركة ...
ليبيا
رسميا.. الإعلان عن موعد انطلاق مونديال 2022
رياضة عالمية
وزيرة الدفاع الفرنسية تهاجم تركيا.. وتحذر من «سورنة» الصراع الليبي
ليبيا
بيرول: نتوقع سعر 40 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يضاعف حالات «متلازمة القلب المكسور»