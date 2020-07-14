بلدية سرت تناقش ميزانية العام المقبل والمشاريع العاجلة

اجتماع المجلس التسييري لبلدية سرت. (الإنترنت)

ناقش المجلس التسييري لبلدية سرت، اليوم الثلاثاء، مشكلة انقطاع المياه عن المدينة وضواحيها، وملف توفير السيولة النقدية للمصارف التجارية العاملة في البلدية بمناسبة قرب عيد الأضحى.

وبحث المجلس خلال اجتماعه العادي الثالث للعام الجاري، الذي خصص لمناقشة مقترح الميزانية والمشاريع العاجلة في المدينة، تفعيل فرع مصرف ليبيا المركزي بسرت، إضافة إلى متابعة وتقييم أداء عمل مسؤولي ومراقبي القطاعات العامة واحتياجاتها العاجلة والمختنقات التي تواجهها.

وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات بالبلدية، لـ«بوابة الوسط» إن المجلس التسييري استعرض خلال الاجتماع المذكرات المعروضة من قبل أعضاء المجلس وناقش مقترح إعداد الميزانية للعام 2021، والمشاريع العاجلة المطلوب تنفيذها لحل المختنقات الحالية ببلدية سرت.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة عمل المنظمات الدولية ببلدية سرت والتأكيد على متابعتها والتنسيق مع مندوبيها المعتمدين فعليا، والتواصل معهم بالخصوص، وأيضا متابعة أعمال الدعم والصيانة لصندوق دعم الاستقرار الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروعات الصيانة الجارية، وفي مقدمتها مشروع صيانة مدرسة اليرموك للتعليم الأساسي بمحلة خليج سرت.

واستعرض المجلس التسييري لبلدية سرت أيضا خلال الاجتماع الأوضاع الصحية في البلدية وآخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا» بالمنطقة، وفق مدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية.