اعتماد نقطة طبية في مصراتة للكشف على حالات الاشتباه بـ«كورونا»

شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الدكتور الحسين سالم الجمل، اعتماد نقطة بالمركز الصحي السكيرات للكشف على الحالات ذات الأعراض المشابهة للإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

ودعا القرار الذي حمل رقم «4» لسنة 2020 إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهذه الحالات وتوجيهها إلى مراكز العزل إن دعت الحاجة، وذلك حسب البيان المنشور على صفحة اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا اكتشاف حالات «كورونا» بين أطباء الباطنة في مركز مصراتة الطبي

ونصت المادة الثانية من القرار على تولي سامي الطاهر الوليد الإشراف على عمل نقطة الكشف، والتنسيق مع فريق الخدمات الطبية التابع للجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» بالبلدية بشأن تحديد وتوفير احتياج النقطة من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية الخدمية المطلوبة للتشغيل، فيما نصت المادة الثالثة على «العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ووضعه موضع التنفيذ».

يشار إلى تسلل عدوى فيروس «كورونا» إلى العناصر الطبية في مصراتة، حيث قرر مركز مصراتة الطبي، الجمعة، وقف استقبال الحالات المرضية بأقسام الباطنة لمدة ثلاثة أيام، بعد اكتشاف إصابة بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة بالفيروس.