إيقاف العمل بأقسام الباطنة في مركز مصراتة الطبي بعد اكتشاف حالات كورونا بين الأطباء

مركز مصراتة الطبي (الإنترنت - أرشيفية).

قرر مركز مصراتة الطبي، إيقاف استقبال الحالات المرضية بأقسام الباطنة اعتبارا من اليوم الجمعة حتى الإثنين المقبل، بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة بالقسم، الأمر الذي يستوجب إيقاف العمل بالقسم لأخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة.

وبحسب بيان للمركز اليوم، فإن القرار جاء بناءً على الاجتماع الطارئ الذي عقد صباح اليوم، وضم كلا من رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة ورئيس اللجنة الطبية باللجنة العليا لمجابهة كورونا مع مدير إدارة الشؤون الطبية ورئيس أقسام الباطنة ومشرفي التمريض بأقسام الباطنة بمركز مصراتة الطبي.