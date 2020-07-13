مؤسسات المجتمع المدني في تراغن تبحث آليات لمواجهة انتشار «كورونا» بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 09:15 مساء
مؤسسات المجتمع المدني في تراغن تبحث آليات مواجهة انتشار كورونا, 13 يوليو 2020. (بوابة الوسط)

عُـقد ،اليوم، اجتماع تنسيقي تضامني بين مختلف الفعاليات والمؤسسات المجتمعية في تراغن، بصالة الاجتماعات بمستشفى تراغن، بدعوة من نادي المهارات في البلدية، ضمن المبادرات المجتمعية لمجابهة فيروس «كورونا»، انطلاقًا للعمل الجماعي والوقوف معًا لمنع انتشار الوباء بعد تسجيل ارتفاع في عدد الحالات المصابة داخل البلدية.

الاجتماع حضره ناشطو وناشطات المجتمع المدني والهلال الأحمر ومندوبو الأندية الرياضية والكشافة ومندوبون عن فريق الرصد والفريق الطبي المصاحب له، وعدد من ممثلي الأحياء السكنية.

ونوقش في الاجتماع أهم النقاط لبحث الوضع الوبائي من خلال الجهود التي انبثقت من الاجتماع التحضيري السابق، كما تم فيه تشكيل عدد من الفرق وتقسيم خطة سير العمل بإشراف عدد من القيادة والقائدات.

وفي ظل عدم التزام المواطن في تراغن بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي، تم تفعيل مجالس الأحياء للمساهمة في عملية التوعية للحد من إقامة المناسبات الاجتماعية، ضمن مخرجات الاجتماع.

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