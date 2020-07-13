توفير الوقود وغاز الطهي لأهالي منطقة كعام المغلقة بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 09:02 صباحا
شحنة أسطوانات غاز الطهي المخصصة لأهالي منطقة كعام في زليتن، 12 يوليو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن المجلس البلدي زليتن توفير وقود «الديزل» وأسطوانات غاز الطهي للأهالي في منطقة كعام، المغلقة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونسقت لجنة الوقود والغاز التابعة للمجلس مع لجنة من أهالي المنطقة لكيفية استلام الشحنة وتوزيعها، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أن اللجنة ستوفر تباعا شحنات الوقود والغاز لأهالي المنطقة، حتى انفراج الأزمة.

اقرأ أيضا: حظر تجول تام في زليتن لمدة 7 أيام

يذكر أن لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» بالبلدية قررت في 8 يوليو الجاري، غلق مداخل ومخارج كعام، وإعلانها منطقة موبوءة إثر تسجيل 18 إصابة بالفيروس، إضافة إلى حالتي وفاة.

وسبق أن شكل «بلدي زليتن» لجنة مسؤولة عن تقديم سلع غذائية ومواد تنظيف لدعم أهالي كعام؛ مما يمكنهم من البقاء في منازلهم في ظل فرض حجر صحي على المنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لدغات العقارب القاتلة تطارد سكان الجنوب.. والفقراء أكثر عرضة للإصابة بالسم
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«تداول»: 5 آلاف نقطة دفع إلكتروني ونقلة نوعية من المنصة ...
ليبيا
إصابة آيشواريا راي باتشان بـ«كورونا» بعد إصابة زوجها ووالده
ثقافة وفن
إردوغان يطالب المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق.
ليبيا
غريزمان صدمة جديدة في «برشلونة»
رياضة عالمية
كشف غموض سرقة شاشات التلفاز في بنغازي
ليبيا
القضاء الأميركي يلاحق نجل رئيس الكونغو بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من «شركة ...
دولى
«الدفاع» التونسية: تصاعد عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود الليبية
ليبيا
القيادة العامة: فتح الموانئ لنقل النفط المخزن فقط والإغلاق مستمر حتى تحقيق هذه ...
ليبيا
الحرائق تستعر في سيبيريا مع تسجيل درجات حرارة قياسية (فيديو)
دولى
نقل نجم بوليوود أميتاب باتشان إلى المستشفى بعد إصابته بـ«كوفيد-19»
ثقافة وفن
«تعليم الموقتة»: استئناف الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا اعتبارا من 9 أغسطس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيل غيتس يحذر من توفير علاج «كورونا» للدول الغنية والأفراد الأثرياء فقط