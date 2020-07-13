توفير الوقود وغاز الطهي لأهالي منطقة كعام المغلقة بسبب «كورونا»

شحنة أسطوانات غاز الطهي المخصصة لأهالي منطقة كعام في زليتن، 12 يوليو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن المجلس البلدي زليتن توفير وقود «الديزل» وأسطوانات غاز الطهي للأهالي في منطقة كعام، المغلقة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونسقت لجنة الوقود والغاز التابعة للمجلس مع لجنة من أهالي المنطقة لكيفية استلام الشحنة وتوزيعها، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أن اللجنة ستوفر تباعا شحنات الوقود والغاز لأهالي المنطقة، حتى انفراج الأزمة.

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يذكر أن لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» بالبلدية قررت في 8 يوليو الجاري، غلق مداخل ومخارج كعام، وإعلانها منطقة موبوءة إثر تسجيل 18 إصابة بالفيروس، إضافة إلى حالتي وفاة.

وسبق أن شكل «بلدي زليتن» لجنة مسؤولة عن تقديم سلع غذائية ومواد تنظيف لدعم أهالي كعام؛ مما يمكنهم من البقاء في منازلهم في ظل فرض حجر صحي على المنطقة.