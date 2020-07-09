حظر تجول تام في زليتن لمدة 7 أيام

شعار بلدية زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر المجلس البلدي زليتن قرارا يحظر على المواطنين داخل الحدود الإدارية لمدينة زليتن الانتقال والتجول على جميع الطرقات لمدة سبعة أيام، اعتبارا من مساء اليوم الخميس، وذلك على مدى الـ24 ساعة؛ درءا لأي تداعيات محتملة لفيروس «كورونا المستجد»، مع السماح للحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي تقدرها الجهات الضبطية.

ونصت المادة الثانية من القرار رقم 32 للعام 2020، على استثناء الأعمال ذات الطبيعة الأمنية والصحية وأعمال النظافة والخدمات والكهرباء والاتصالات.

غلق المحال والمساجد

وبمقتضى القرار، تغلق جميع المحال التجارية والحرفية والمساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم والنوادي وما يماثلها من أنشطة ويمنع إقامة التجمعات.

كما يستثني القرار محال بيع المواد الغذائية والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والتي تحدد فترة عملها من طرف لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» بالبلدية.

اقرأ أيضا: ستة إجراءات لمواجهة «كورونا» في زليتن بعد إعلان كعام منطقة موبوءة

ويعلق تقديم الخدمات التي تقدمها الإدارات والمؤسسات داخل البلدية ويستثنى من ذلك الخدمات الصحية والسجل المدني والمصارف التي يقتصر عملها على المندوبين، على أن تتخذ كل التدابير الوقائية لمزاولة عملها.

وتتولى مديرية الأمن الوطني بزليتن والأجهزة الأمنية والحرس البلدي كل حسب صلاحياته التنسيق والتعاون لتنفيذ القرار، كما تتولى لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» بالبلدية متابعة وتقييم الأوضاع بالخصوص.