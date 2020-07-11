«تعليم الموقتة»: استئناف الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا اعتبارا من 9 أغسطس

جانب من اجتماع مسؤولي وزارة التعليم بالحكومة الموقتة مع اللجنة العليا لمكافحة «كورونا»، 11 يوليو 2020. (تعليم الموقتة)

حددت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة 9 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف الدراسة بالجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا العامة والخاصة، مع مراعاة الضوابط التي وضعتها كل مؤسسة تعليمية، فيما حددت 8 أغسطس المقبل موعدًا للامتحانات النهائية لسنوات النقل لمراحل التعليم الأساسي والثانوي في المدارس العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي بين وزارة التعليم واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، عُقد اليوم السبت، برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، وحضور وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووكيلة التعليم العالي الدكتورة فاطمة عبد الله الغالي، ووكيل التربية والتعليم الدكتور عبدالرحيم البركي، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية، ووزيري الصحة والداخلية، حسب بيان لوزارة التعليم.

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وناقش الاجتماع تهيئة الوضع الملائم لتنفيذ خطة وزارة التعليم لاستكمال العام الدراسي، مع مراعاة الحفاظ على صحة المعلمين والطلاب والعاملين بالقطاع، وسلمت الوزارة خلال الاجتماع اللجنة العليا المتطلبات اللازمة والتجهيزات الضرورية والترتيبات الوقائية التي تحتاجها المؤسسات التعليمية لاستئناف الدراسة، وتعهدت اللجنة بتوفيرها في الفترة القريبة المقبلة.

وحضت وزارة التعليم خلال الاجتماع، جميع المؤسسات التعليمية على الالتزام بالمعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية المقررة لسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين التي وضعتها اللجنة الطبية الاستشارية، كاشفة أن الأسئلة الاسترشادية لطلبة الشهادات العامة ستكون متاحة خلال الأيام القليلة المقبلة على منظومة شؤون الطلبة والامتحانات، وعلى الصفحة الرسمية للوزارة.