إجراءات جديدة لإعادة العالقين في مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 10:18 مساء
حافلات تقل المواطنين العائدين من مصر قبل دخولهم الحجر الصحي في فندق زوارة. (بلدية زوارة)

أعلنت اللجنة المشرفة على تسفير العالقين بجمهورية مصر العربية بالمندوبية الدائمة لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، الجمعة، تعاقدها مع الجامعة الأميركية على إجراء المسحة الطبية لتحليل «PCR» لقوائم العالقين.

ويأتي ذلك تمهيدًا لتسفير العالقين واختصارًا لمدة الحجر الصحي عند وصولهم إلى أرض الوطن، وضمانًا لدقة الإجراء وتفاديًا لأية عوائق، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ودعت اللجنة المشرفة الرعايا الليبيين إلى متابعة كشوفات الأسماء التي ستنشر تباعًا في الموقع الخاص بالمندوبية لمعرفة تاريخ ومكان إجراء المسح الطبي، شريطة الحضور الشخصي مصحوبين بجوازات سفرهم، وصور واضحة لصفحة البيانات حتى يتسنى إتمام إجراءات سفرهم على نحو يتفق مع الشروط المحددة من جهات الاختصاص.

يشار إلى وصول أول رحلتين لمطار معيتيقة الدولي قادمتين من مطار برج العرب في الإسكندرية في مصر على متنهما 200 راكب، في 26 يونيو الماضي.

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