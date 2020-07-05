وصول عدد من المواطنين إلى الحجر الصحي في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 08:47 صباحا
حافلات تقل المواطنين العائدين من مصر قبل دخولهم الحجر الصحي في فندق زوارة. (بلدية زوارة)

أعلنت بلدية زوارة، السبت، وصول عدد من المواطنين القادمين من مصر إلى مقر الحجر الصحي بفندق زوارة تحسبًا لفيروس «كورونا المستجد»، مشيرة إلى أن «جميعهم بصحة جيدة». 

جاء ذلك بعد أن «نفذ مكتب الإصحاح البيئي بالمجلس البلدي حملة رش وتعقيم للفندق قبل وصولهم من مصر، وفق الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى إعلان رئيس المندوبية الليبية في مصر، صالح الشماخي، تمديد الرحلات الخاصة بعودة الليبيين العالقين إلى يوم غد الإثنين، بعد زيادة أعداد الراغبين في العودة، مشيرًا إلى الاتفاق مع الشركة الناقلة، وإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالعودة.

ووصلت في 26 يونيو الماضي، أول رحلتين لمطار معيتيقة الدولي قادمتين من مطار برج العرب في الإسكندرية في مصر على متنهما 200 راكب.

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